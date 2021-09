El fotògraf barceloní Xavi Bou explora la bellesa de les formes que generen les aus quan volen, i així crea un univers visual molt particular. Ornitografies és el nom del projecte que desenvolupa des del 2015, en el qual mostra el rastre que els ocells deixen al cel i que capta a partir de llargues exposicions fotogràfiques. Ha publicat als diaris The Guardian i The Volkstrant, i a la revista National Geographic, a més d'exposar la seva obra a Holanda, els Estats Units i Rússia. Recentment s'ha mostrat el seu treball a CosmoCaixa Barcelona.

Xavi Bou compartirà, en aquesta trobada, la concepció que té de l'invisible i posarà en qüestió els límits de la percepció humana amb aquest projecte de poesia visual, a mig camí entre l'art i la ciència.

HORARIS

Dijous 14 d’octubre, a les 19 h

COMENTARIS

Per a la seguretat dels participants, s'hi aplicaran les mesures de seguretat i higiene previstes oficialment

Més informació