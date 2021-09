L'escriptora gallega María Oruña reflexionarà sobre l'ampli espectre narratiu dels relats que es defineixen com a novel·la negra i farà una anàlisi comparada dels relats clàssics amb novel·les actuals. També parlarà sobre diversos trucs narratius, com els cliffhangers, recursos visuals o girs impossibles, i de la necessitat de reprendre la veu narrativa amb una clara vocació literària, allunyada de l'audiovisual.

María Oruña és una escriptora que coneix bé Cantàbria, ja que és on ha ambientat la sèrie de novel·les "Los libros de Puerto Escondido", totes publicades per Destino. Una sèrie en què hi figuren Puerto Escondido (2015), un debut exitós que ha estat traduït a l'alemany, al francès i al català, Un lugar a donde ir (2017), Donde fuimos invencibles (2018) i la nova entrega, Lo que la marea esconde (2021), el seu thriller més ambiciós.

Dimecres 27 d'octubre, a les 19 h

