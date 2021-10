Accés directe a la instal·lació Acrux-Vela-hamal, 20, de l'artista Rosa Brun

Fins l’octubre

La instal·lació Acrux-Vela-Hamal, 20 està formada per tres paral·lepípedes de colors que dialoguen amb l’espai i que proposen a l’espectador una experiència a través de plans i superposicions de colors vibrants

que transcendeixen la bidimensionalitat de la paret expositiva i s’expandeixen per l’espai, qüestionant els límits de la pròpia pintura com a disciplina.

Objectes de desig. Surrealisme i disseny 1924-2020

Fins el 30 de gener de 2022

Des dels inicis, el surrealisme es va inspirar en el disseny i en els objectes quotidians. No obstant això, l’impacte que va tenir més endavant aquest moviment artístic sobre el disseny, és poc conegut. L'exposició explora l’intercanvi en totes dues direccions entre surrealisme i disseny, juxtaposant obres d’art surrealista i peces de disseny destacades dels últims cent anys.

Cicle de Música. Mozart el gran viatger

Dilluns 25 d’octubre,19h

PRAGA, L’ÈXIT ABSOLUT

Amb 25 anys, Mozart es va instal·lar definitivament a Viena i va començar una vida frenètica de concerts, composicions, encàrrecs, estrenes, classes particulars i molta vida social. Les "intrigues musicals" a la cort de l'imperi eren a l'ordre del dia: dominaven els compositors italians (amb Salieri al capdavant) i les lluites per aconseguir encàrrecs de l'emperador eren virulentes. L'èxit de la música de Mozart va ser incontestable, però de mica en mica els vienesos el van anar deixant de banda. Només li va restar fidel el públic de Praga: allà va estrenar Don Giovanni i va triomfar amb altres obres immortals.

A càrrec de David Puertas Esteve, divulgador musical i escriptor.

Cicle de cinema: L'art en el cinema

Dimarts 26 d’octubre, 19h

YO, CLAUDE MONET

Phil Grabsky, 2017, Regne Unit, VOSE

Documental sobre la vida i obra de Claude Monet, figura clau del moviment impressionista. A partir dels documents i escrits personals de l'artista es van revelant detalls fins ara poc coneguts, en què s'evidencien els alts i baixos emocionals i artístics que el van acompanyar al llarg de tota la vida. Des del vincle amb el seu grup d'amics impressionistes fins a la relació amb Camille i Alice, la seva primera i segona dona respectivament. Més d'un centenar de pintures filmades en HD serveixen d'escenari per narrar la seva història.

Cicle Universos literaris: La novel·la de misteri, una aposta per l'enginy amb María Oruña

Dimecres 27 d’octubre, 19h

L'escriptora gallega María Oruña reflexionarà sobre l'ampli espectre narratiu dels relats que es defineixen com a novel·la negra i farà una anàlisi comparada dels relats clàssics amb novel·les actuals. També parlarà sobre diversos trucs narratius, com els cliffhangers, recursos visuals o girs impossibles, i de la necessitat de reprendre la veu narrativa amb una clara vocació literària, allunyada de l'audiovisual.

María Oruña és una escriptora que coneix bé Cantàbria, ja que és on ha ambientat la sèrie de novel·les "Los libros de Puerto Escondido", totes publicades per Destino. Una sèrie en què hi figuren Puerto Escondido (2015), un debut exitós que ha estat traduït a l'alemany, al francès i al català, Un lugar a donde ir (2017), Donde fuimos invencibles (2018) i la nova entrega, Lo que la marea esconde (2021), el seu thriller més ambiciós.

Cicle en col·laboració amb la Fundación José Manuel Lara.

Visita comentada: Objectes de desig. Surrealisme i disseny 1924-2020

Divendres 29 i dissabte 30 d’octubre, 18.30h

La visita està dirigida per un educador o educadora que, a partir del diàleg amb els participants, presenta els temes clau de l'exposició, els contextualitza i resol els possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir.

Activitat autònoma al voltant de l'accés directe Blocs-Plans-Tons

Tots els dies de la setmana en horari d’obertura del Centre

Què és un paral·lelepípede? Com es poden combinar els colors per donar sensació de volum? Hi ha colors que sembla que "s'acosten"? En aquest taller autònom us convidem a buscar les respostes a aquestes preguntes experimentant amb el volum i el color. Creareu figures geomètriques a partir d'una única forma i de molts colors, i haureu de compondre, combinar, observar i, si voleu, tornar a compondre, combinar, observar...

Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.

Activitat autònoma, Quiric

Divendres, caps de setmana i festius en horari d’obertura del centre

És un moble?, un ordinador?, un pinzell?, un instrument?, una càmera...? Quiric és tot això i molt més. Una eina amb la que podràs crear un món de formes, sons i colors.

Atreveix-te a experimentar, a través del llenguatge tecnològic, aspectes com el dibuix lliure, les formes geomètriques, els sons de diferents instruments musicals o les emocions. Demana el teu codi i vine a conèixer-lo.

Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 2 anys.

Observaccions

Tots els dies de la setmana en horari d’obertura del Centre

Una proposta d’experimentació activa a ‘’acrux-vela-hamal, 20’’ de rosa brun

Podem explorar l'obra Acrux-Vela-Hamal, 20, de Rosa Brun, amb la vista, és clar, però també amb els altres sentits, fins i tot amb el cos sencer! Us animem a comprovar-ho posant a la vostra disposició un seguit de suggeriments, jocs, pautes d'observació i petits reptes amb els quals descobrireu, en una sola obra d'art, tot un món.

Descarregueu-vos l'activitat mitjançant un codi QR que és a la mateixa sala i prepareu-vos per conèixer aquesta instal·lació, i gaudir-ne, al vostre ritme.

Edat recomanada a partir de 5 anys

Visita en família: "Acrux-Vela-hamal, 20, de l'artista Rosa Brun"

Dissabte 30 d’octubre, 19h

Tres elements geomètrics disposats a l'espai expositiu: què ens recorden aquestes formes? I la disposició? Des d'un bosc fins a un monòlit, les peces abstractes de Rosa Brun omplen la sala de possibilitats combinatòries i ens conviden a relacionar-nos activant-nos el cos. Us proposem un passeig entre la forma, el color, l'espai i la matèria per descobrir d'una manera experiencial els elements essencials del llenguatge visual.

Activitat autònoma recomanada per a famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.

Taller de cultura: Encaixos. Un edifici que amaga formes geomètriques

Diumenge 31 d’octubre, 11.30h

En aquest taller, el nostre amic interactiu Quiric convida els més menuts a experimentar amb la geometria. Les tres formes bàsiques (el quadrat, el triangle i el cercle) són les protagonistes d'aquesta activitat. Explorant l'entorn i fent servir diferents materials, la canalla les podrà identificar, dibuixar i aprendre a reconèixer-les en l'arquitectura de l'edifici de CaixaForum.

Guiats per un educador o educadora i acompanyats per un adult, el taller està pensat per a infants de 3 a 6 anys.