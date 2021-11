Fruit de la llarga relació creativa i d'amistat entre el dissenyador Óscar Tusquets i l'artista Salvador Dalí, van sorgir diversos dissenys per a espais, mobiliari i altres tipus d'objectes. En una conversa amb el mateix Óscar Tusquets, una de les figures més autoritzades per parlar sobre la relació entre disseny i surrealisme, i l'arquitecte Juli Capella, també biògraf del dissenyador, es destacaran les col·laboracions principals entre Tusquets i Dalí. Entre aquestes col·laboracions figuren la sala Mae West, l'edició pòstuma dels mobles impossibles imaginats per Dalí o l'escenografia creada pel dissenyador per a l'exposició dedicada al pintor al Centre Pompidou. També descobrirem les creacions d'altres dissenyadors, tant espanyols com internacionals, que mostren l'empremta de l'univers surrealista i del mètode paranoic i crític de l'artista empordanès.

Óscar Tusquets és arquitecte, dissenyador, pintor i escriptor. És fundador de BD Ediciones de Diseño i membre vitalici de la Fundació Gala Salvador Dalí. Entre les seves obres, destaquen l'Auditori Alfredo Kraus de Las Palmas, la reforma del Palau de la Música i les cadires Varius o Gaulino. Va ser guardonat amb el Premi Nacional de Disseny.

Juli Capella és arquitecte i dissenyador. És soci de l'estudi de Capella Garcia Arquitectura i exdirector de les revistes De Disseny i Ardi. Va ser el creador de la Primavera del Disseny i impulsor de l'Any del Disseny des de la presidència de la FAD. Ha comissariat diverses exposicions sobre dissenyadors com Maurer, Starck i el mateix Tusquets. Va obtenir una menció honorífica del Premi Nacional de Disseny.

Dilluns 13 de desembre, a les 19 h

