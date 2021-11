Una mostra d'enginys, de diferents motors bàsics, que hem anomenat mínims perquè només tenen les peces que són indispensables per funcionar. La simplicitat del seu funcionament, però, no està renyida amb una gran eficiència i amb l'acompliment absolut del propòsit pel quan van ser pensats i, després, creats. Amb el temps, s'han anat convertint en màquines d'una gran complexitat que són de difícil comprensió per a la majoria.

Convertir l'energia en moviment ha estat una qüestió recurrent en el pensament humà. Un exemple paradigmàtic n'és el cas del motor d'explosió que trobem en els cotxes i en molts altres vehicles. Tan sols aprofitant la calor generada per combustió de la gasolina s'aconsegueix moure l'aparell i recórrer grans distàncies. Els problemes que anys després de la seva creació es deriven d'això, com ara la pol·lució, per exemple, ens mouen a buscar altres solucions partint del mateix principi d'aprofitament energètic.

En aquesta mostra trobareu motors mínims que ens serviran per explicar de manera simple i educativa com es poden construir motors elèctrics només amb una pila i dos imants, o quins artefactes ens permeten convertir la llum en moviment, entre d'altres.

A través de quinze "motors mínims" accionats per la calor, la llum o la radiació calorífica, descobrirem fenòmens fascinants i ens endinsarem en el món de la tecnologia gràcies a extraordinaris científics que ens han precedit i als quals devem, per exemple, el motor de Faraday, d'Estirling, de Lorenz i moltes coses més!

A càrrec de Marc Boada, Associació Pèndulum.

Activitat recomanada a partir de 6 anys.

HORARIS

Visita a l'exposició

Dilluns 27 de desembre, a les 11, 12, 13 i 19 h

Dimarts 28 de desembre, a les 13, 17, 18 i 19 h

Dimecres 29 de desembre, a les 11, 12, 13 i 19 h

Dijous 30 de desembre, a les 13, 17, 18 i 19 h

Visita i taller:

Dilluns 27 de desembre, a les 17 h

Dimarts 28 de desembre, a les 11 h

Dimecres 29 de desembre, a les 17 h

Dijous 30 de desembre, a les 11 h

COMENTARIS

Visita amb el divulgador científic, amb una durada de 45 minuts.

Visita/taller amb el divulgador científic, amb una durada aproximada d'1 hora 45 minuts. Es durà a terme la construcció d'un motor i una baldufa elèctrica. Pots adquirir l'entrada per a la visita taller aquí.

L'entrada és gratuïta però tots els assistents a l'activitat n'han d'adquirir el tiquet.

Més informació