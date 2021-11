L'escriptor extremeny Jesús Carrasco té més llibres al calaix que llibres publicats. Per l'autor això vol dir que, després de trenta anys d'escriptura, ha llançat molta feina per la borda. Centenars de pàgines que inclouen alguns bons personatges i també idees que en algun moment va pensar que eren prometedores. Ara, es pregunta pel sentit del fracàs i hi reflexiona.

Jesús Carrasco va néixer a Badajoz i viu a Sevilla avui dia. La seva primera novel·la Intemperie (Seix Barral, 2013) va rebre múltiples premis, entre els quals, el Premio Libro del Año pel Gremio de Libreros de Madrid i l'English PEN Award. La seva segona novel·la, La tierra que pisamos (Seix Barral, 2016), va obtenir el Premi de Literatura de la Unió Europea 2016. Aquest any ha publicat Llévame a casa, una novel·la sobre els llaços familiars.

Dimecres 15 de desembre, a les 19 h

