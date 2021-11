Si alguna vegada has fet massa de pa t'hauràs adonat que pot servir per modelar i elaborar figures, però creus que pot conduir l'electricitat? Es podria utilitzar per fer un circuit elèctric? I fabricar plastilina aïllant?

En aquest taller, els nens i les nenes podran deixar volar la seva imaginació i posar a prova la seva destresa a l'hora de construir objectes conjugant diferents formes geomètriques. Utilitzant leds i piles, al costat de la plastilina conductora d'electricitat que fabricaran, podran dissenyar els seus propis invents lluminosos sense necessitat de cables i descobriran els principis bàsics dels circuits elèctrics de forma senzilla i divertida.

Activitat recomanada per famílies amb nens i nenes a partir de 5 anys.

HORARIS

Dilluns 27 de desembre, a les 11.30 h

Dimarts 28 de desembre, a les 17.30 h

Dimecres 29 de desembre, a les 11.30 h

Dijous 30 de desembre, a les 17.30 h

Diumenge 5 de març, a les 11.30 h

COMENTARIS

Per a la seguretat dels participants, s'hi aplicaran les mesures de seguretat i higiene previstes oficialment.

Els nens i les nenes han d'anar acompanyats d'un adult.

Tots els assistents a l'activitat n'han d'adquirir l'entrada. Els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta però n'han d'adquirir el tiquet. Per fer-ho, s'ha de seleccionar a l'apartat de promocions l'opció "menors de 3 anys”.

