En aquesta nova sessió del cicle Paraules de Ciència tindrem el paleoantropòleg José María Bermúdez de Castro revelant algunes claus de l'evolució humana, des dels nostres inicis a l'Àfrica fa set milions d'anys fins a l'actualitat. En aquesta xerrada, moderada per la divulgadora científica Sandra Ortonobes, parlarem sobre qui som i d'on venim i s'explicarà per què la filogènia dels primats és un arbre amb molts ponts que sembla més una xarxa evolutiva.

Durant la tertúlia sortiran a la llum els últims descobriments relacionats amb els homínids, incloent-hi alguna hipòtesi sobre el que ens depara el futur a curt termini. I, per descomptat, coneixerem en primícia amb quines novetats ens deu haver sorprès la recent campanya d'excavacions paleontològiques fetes als jaciments de la serra d'Atapuerca, declarats Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'any 2000 per la seva rellevància científica.

A càrrec de:

José María Bermúdez de Castro , paleoantropòleg, doctor en Ciències Biològiques, codirector de les excavacions a la serra d'Atapuerca i investigador del CENIEH.

, paleoantropòleg, doctor en Ciències Biològiques, codirector de les excavacions a la serra d'Atapuerca i investigador del CENIEH. Moderadora: Sandra Ortonobes Lara, graduada en Ciències Biomèdiques i creadora de La Hiperactina, un projecte de divulgació científica a YouTube, Instagram, Twitter, TikTok i Twitch.

HORARIS

Dijous 26 de maig, a les 19 h.

Per a la seguretat dels participants, s'hi aplicaran les mesures de seguretat i higiene previstes oficialment.

Més informació i inscripcions