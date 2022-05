L'estructura que sosté una cadira pot sostenir una casa? S'aguantaria una casa amb parets de suro o de cartró? En aquest taller et proposem que experimentis amb estructures i peces cobertores basades en l'obra de Jean Prouvé i Charlotte Perriand per crear mobles i habitacles. Pensa, tria, combina i experimenta totes les possibilitats que t'ofereixen aquests elements enginyosos i senzills que van revolucionar l'arquitectura i el disseny del segle XX, i que, avui dia i a les teves mans, encara té moltes coses per aportar. És a les teves mans!

Jocs de construcció és una sèrie de tres tallers que uneixen el joc i la creació per descobrir els rudiments de les disciplines vinculades a la construcció, com ara l'arquitectura, el disseny, l'enginyeria o l'urbanisme. Recomanat per a famílies amb infants a partir de 5 anys. HORARIS Dissabtes 2 d'abril i 7 de maig, a les 17.15 i 18.30 h Diumenges 3 d'abril, 8 de maig i 19 de juny, a les 11.30 h Dissabte 18 de juny, a les 18 h COMENTARIS Es prega puntualitat Tots els assistents a l'activitat n'han d'adquirir una entrada, adults i infants. Els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta però n'han d'adquirir el tiquet. Per fer-ho, s'ha de seleccionar a l'apartat de promocions l'opció "menors de 3 anys” Més informació i reserves.