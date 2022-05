Presentació d'eines i recursos que permetin als adolescents i als joves, com també al seu entorn més pròxim, millorar el seu benestar emocional i que, alhora, es puguin fer servir per acompanyar, com a iguals, els qui es trobin en situacions de patiment o els qui conviuen amb problemes de salut mental.

A càrrec de: Joan Miguel Roa, psicòleg, orientador educatiu, professor associat a la Universitat de Girona i formador d'APSAS Debbie Fuentes, psicòloga clínica responsable del programa de suport a l'Atenció Primària Infantojuvenil del CSMIJ de Selva Marítima, Institut d'Assistència Sanitària Montserrat Pàmies, psiquiatre i cap de salut mental infantil i juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell HORARIS Dimecres 8 de juny, a les 18.30 h ORGANITZAT PER L'Observatori Social COORGANITZAT AMB SMC Salut Mental Catalunya