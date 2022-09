L'exposició planteja l'eclosió del cartell artístic com a reclam publicitari a l'Europa del canvi de segle, el qual es va adreçar a la societat d'aquella època com un anunci de les noves atraccions, aficions i costums moderns. A partir del fons de cartells del Museu Nacional d’Art de Catalunya –MNAC–, en el qual figuren les col·leccions Plandiura (1903) i Riquer (1921), s'exhibirà una recopilació curosa i inèdita d'obres que representa l'art del cartellisme durant el període modernista. Completen la mostra algunes peces prestades pel Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museu Frederic Marès o la Col·lecció Marc Martí, entre d'altres.

Aquesta proposta és un acostament transversal a l'època daurada del cartellisme. A la mostra, s'aprecia l'interès tècnic de la litografia de color als cartells exposats o la renovació estètica que va aportar l'estampa japonesa. També aspectes conceptuals, com ara el paper de la dona com a motiu d'atracció publicitària i els canvis produïts des de la industrialització fins a l'aparició de noves aficions. En conjunt, l'exposició desplega el reclam de la vida moderna europea el 1900, representada per les modes i les pràctiques d'una societat emmarcada en el presagi de l'avantguarda artística.

HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES, DE 10 A 14 I DE 17 A 20H. DISSABTES, D'11 A 14 I DE 17 A 20H. DIUMENGES I FESTIUS, D’11 A 14 H.

