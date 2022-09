En aquesta sessió, dos experts en comunicació científica parlaran sobre com els mitjans de comunicació traslladen les novetats sobre canvi climàtic a la societat i com es poden llançar missatges per fer que la població hi sigui més resilient.

L'acte comptarà amb el Dr. Joan David Tàbara, investigador sènior associat de l'ICTA-UAB, i la Dra. Maria Josep Picó, periodista ambiental. El moderarà Raül Toran, divulgador científic. HORARI: DIJOUS 6 D'OCTUBRE DE 2022 A LES 18:00H. Més informació.