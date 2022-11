La publicitat moderna s'origina quan fa eclosió la societat de consum al començament del segle XX, una època en què diverses ciutats occidentals es troben immerses en un gran procés de canvi: es converteixen en centres urbans industrialitzats i passen a estar dominades per un sistema econòmic, el capitalista. En aquest marc neix aquesta disciplina, que té com a objectiu fomentar el consum en la població. Per tal d'influir en la decisió de compra dels consumidors, la publicitat busca en l'art un dels seus aliats clau. L'art publicitari utilitza estratègies de seducció que fomentin el desig, la fascinació i la satisfacció.

Seminari coordinat per Marta Marín, Dra. en Comunicació i llicenciada en Geografia i Història i en Documentació. És professora d'Estètica i de Publicitat a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramón Llull i directora del Màster en Comunicació de Moda en aquesta mateixa universitat. És directora creativa i ha treballat en projectes per a Carolina Herrera, Nina Ricci, Seat, Perrier o Telefónica. ACTIVITATS D'AQUEST CICLE Dilluns 7 de novembre : Desig. Consum i gratificació, de la necessitat al gaudi

