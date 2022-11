IMANOL URIBE, 2021, ESPANYA. VOSC

La Lucía és l'única testimoni de la matança dels jesuïtes al Salvador. La matinada del 16 de novembre de 1989, enmig de la guerra civil, sis sacerdots jesuïtes són assassinats a la Universitat Centreamericana (UCA). El Govern culpabilitza la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), però una dona en desmenteix la versió oficial. Es tracta de la treballadora de la neteja de la UCA, que ha vist els autèntics assassins: l'exèrcit. Aquesta mirada femenina serà clau per aclarir la veritat i fer justícia.

Un film apassionant basat en una història real que va commocionar arreu del món. Però, més enllà del transfons polític i social, és una història de personatges, de la seva lluita per fer justícia amb majúscules i per mantenir la veritat per davant de tot.

Títol original: Llegaron de noche

Gènere: thriller, drama

Idioma original: castellà

Durada: 107 min

HORARIS: DIJOUS 24 DE NOVEMBRE A LES 18:30H

