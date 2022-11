Ens endinsem en la modernitat i observem com els nous temps comporten canvis fonamentals per als hàbits de consum. La població començar a demanar productes aspiracionals, productes que no satisfan les primeres necessitats però que fan la vida més agradable. Impulsar el consum d'aquests béns intangibles reivindica la pràctica de la publicitat. Fa falta generar nous desitjos i anhels en el consumidor, i s'amplia el llistat de productes: la xocolata, el te i el cafè, les begudes alcohòliques i el tabac, la moda, la cosmètica o les fragàncies. També s'amplien les noves propostes de lleure, cultura i esport. Aquesta revolució passa per idear cartells publicitaris als carrers que interpel·lin el caminant i el sedueixin. Els estímuls publicitaris tendeixen a créixer i l'impacte que generen en els ciutadans és potent i significatiu. En aquesta sessió, ens demanarem si tot és susceptible de convertir-se en objecte de desig i quins són els límits.

A càrrec de Marta Marín, doctora en Comunicació i llicenciada en Geografia i Història i en Documentació. És professora d'Estètica i de Publicitat a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i directora del màster en Comunicació de Moda a la mateixa universitat. És directora creativa i ha treballat en projectes per a Carolina Herrera, Nina Ricci, Seat, Perrier o Telefónica. HORARIS: DILLUNS 7 DE NOVEMBRE A LES 18:30H Més informació.