Paloma Sánchez-Garnica escriu per aprendre, per entendre millor la vida que viu, el seu entorn, d'on venim, el que som i a on anem. Des de petita, la lectura ha estat per a l'escriptora un lloc segur i acollidor. Un lloc al qual pot tornar sense por del rebuig, i on pot fer fugir la soledat i l'avorriment.

Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962), llicenciada en Dret i Geografia i Història, és autora de diverses novel·les, com ara El gran arcano (2006); La brisa de Oriente (2009); El alma de las piedras (2010); Las tres heridas (2012); La sonata del silencio (2014), de la qual es va fer una adaptació per a una sèrie a TVE; Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido (Premi de Novel·la Fernando Lara 2016), del qual es van publicar cinc edicions i s'ha traduït per a tots els països de parla anglesa; La sospecha de Sofía (2019), que ja té més de vint edicions, i Últims dies a Berlín, finalista del Premi Planeta 2021. HORARIS: DIMECRES 23 DE NOVEMBRE A LES 18:30H Més informació.