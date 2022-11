En aquesta sessió, una tècnica d'investigació del CREAF especialitzada en boscos i canvi climàtic i un sergent de bomber de Barcelona i artista especialitzat en land art, creador del Bosc de les Creus, parlaran sobre com l’augment de temperatures pel canvi climàtic pot provocar incendis més greus i freqüents i com l'augment d'emissions a causa tant de l'augment dels incendis com d'altres fenòmens poden influir en els ecosistemes.

, tècnica d'investigació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) especialitzada en serveis ambientals que proporcionen els boscos i canvi climàtic. Coordina el projecte de ciència ciutadana Alerta Forest Marc Sellarès, sergent de bombers i artista visual especialitzat en land art, autor del Bosc de les Creus Moderat per: Raül Toran, divulgador científic HORARIS: DIJOUS 3 DE NOVEMBRE A LES 18:30H Més informació.