HENRY SELICK, 1996, EUA. DOBLADA AL CASTELLÀ

Després que morin els seus pares, en James es veu obligat a viure amb unes ties seves arrogants i cruels. Un dia, el nen es veu sorprès per un curiós personatge, una aranya que salva, que li proposa escapar entrant en un préssec gegant que creix al seu jardí. A dins descobrirà un lloc màgic habitat per insectes amb aspecte de persones i partiran plegats cap a l'aventura per l'oceà Atlàntic.

Aquesta adaptació de la novel·la de Roald Dahl va ser premiada als Satellite Awards com a millor llargmetratge d'animació i al Festival d'Annecy com a millor llargmetratge.

Títol original: James and the Giant Peach

Gènere: animació, fantàstic

Idioma original: anglès

Durada: 80 min

Edat recomanada: +6

Un educador presentarà aquesta pel·lícula i proporcionarà les claus bàsiques i necessàries per interpretar-la i gaudir-ne.

HORARIS: DISSABTE 19 DE NOVEMBRE A LES 17:30H

Més informació.