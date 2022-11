MOUNIA MEDDOUR, 2019, ALGÈRIA. DOBLADA AL CASTELLÀ

La Nedjma és una jove universitària a l'Algèria dels anys noranta que intenta que els esdeveniments de la guerra civil no li impedeixin tenir una vida normal, sortir a la nit i vendre vestits fets per ella. Mentre que la societat es torna més conservadora, ella decideix lluitar per la seva llibertat i independència organitzant amb les amigues una desfilada de moda a la universitat que desafia totes les normes establertes. Un retrat feminista reivindicatiu i esperançador que sedueix per l'energia, la frescor i el carisma del seu personatge principal.

La pel·lícula va obtenir el 2019 els Premis Cèsar a millor òpera prima i millor actriu revelació, una secció oficial al Festival de Canes i també el premi a millor nou director i premi del públic al Festival de Valladolid.

Títol original: Papicha

Gènere: drama, basat en fets reals

Idioma original: àrab

Durada: 106 min

HORARIS: DIJOUS 17 DE NOVEMBRE A LES 18:30H

