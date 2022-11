Uneix-te a una visita pensada especialment per a famílies que inclou un recorregut per l'exposició i activitats participatives dins de l'espai expositiu. Conduïdes per un educador o una educadora, les visites es basen en un tema principal de l'exposició que es desenvolupa a l'entorn de les obres exposades.

Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 8 anys. HORARIS Diumenge 18 de desembre, a les 11.30 h Diumenge 29 de gener, a les 11.30 h Diumenge 26 de febrer, a les 11.30 h COMENTARIS Tots els assistents a l'activitat n'han d'adquirir una entrada, adults i infants Els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta però n'han d'adquirir el tiquet. Per fer-ho, s'ha de seleccionar a l'apartat de promocions l'opció "menors de 3 anys” Més informació aquí