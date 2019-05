Convoquen una manifestació en el marc de la vaga global pel clima a 48 hores de les eleccions europees

Diverses entitats han convocat una manifestació per a aquest divendres a Barcelona, a 48 hores de les eleccions europees, en el marc de la vaga global pel clima que es durà a terme a nombroses ciutats d'arreu del planeta. La vaga forma part del moviment 'Fridays for future' que des de fa mesos congrega joves d'arreu del món que demanen als representants polítics accions que millorin el medi ambient, seguint l'estela de l'activista adolescent sueca Greta Thunberg. El 15 de març passat aquestes entitats, principalment d'estudiants, van congregar unes 10.000 persones a la capital catalana, xifra que ara esperen superar tenint en compte el creixent interès que genera la iniciativa, segons ha explicat a l'ACN un dels membres de 'Fridays for future' a Catalunya, Aitor Urruticoetxea.

Les entitats que convoquen la manifestació per a aquest divendres són les mateixes que, també els divendres, es concentren a la plaça Sant Jaume exigint als responsables polítics catalans que s'impliquin en el futur climàtic del planeta. Aquesta vegada, però, la concentració passa a manifestació, i sortirà a dos quarts de cinc de la tarda de la Plaça Universitat. Des d'allà anirà fins a la plaça Catalunya i continuarà trajecte fins a la plaça Sant Jaume.

Urruticoetxea ha explicat que en tant que la reivindicació "afecta a tothom" s'intenta, també, que arribi a tothom. En aquest sentit, els impulsors de la iniciativa han organitzat espais de lleure per a infants o tallers de cartells i pancartes. La manifestació es desenvoluparà en paral·lel a les que es faran a diverses ciutats d'arreu del món, i també a altres localitats catalanes.

I en l'àmbit de les propostes, Urruticoetxea subratlla que la majoria dels impulsors de 'Friday for future' són, com ell mateix, estudiants. No són, per tant, experts en la matèria, d'aquí que el que reclamen als responsables polítics és que "s'escolti la comunitat científica, que fa 50 anys que adverteix dels estralls del canvi climàtic".

Tot i això, sí tenen algunes reclamacions concretes, com ara que s'apliqui una taxa del carboni a les empreses contaminants o, en un àmbit més local, que s'aturi la construcció de la carretera C-32.