Fridays For Future Girona prepara una segona mobilització per aquest divendres

La plataforma gironina a favor del medi ambient Fridays For Future Girona està treballant intensament durant les darreres setmanes en diferents reptes per visibilitzar la necessitat de protegir el nostre entorn davant l'amenaça del canvi climàtic. Una de les darreres novetats és la trobada que van tenir alguns representants del moviment amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, per pressionar perquè es declari l'estat d'emergència climàtica, objectiu que es va assolir la setmana passada. Una altra de les iniciatives ha estat l'exhibició d'un "Die-in" per Temps de Flors per conscienciar sobre les morts que es produeixen a causa de l'escalfament global. El darrer projecte que estan preparant és una mobilització per aquest divendres, últim dia de campanya per les municipals, que consistirà en una assamblea amb diversos grups ecologistes davant la seu de la Generalitat a Girona, acabant amb una manifestació pels carrers de la ciutat.

El projecte que Firdays For Future Girona té entre mans pels propers dies és una mobilització pel darrer dia de campanya per les eleccions europees i municipals. El portaveu de l'agrupació, Lucas Barrero, afirma que es tracta de "la segona mobilització mundial pel clima, però que en el cas de Girona, no hem decidit fer vaga pel fet que creiem que és millor focalitzar-nos a la tarda i intentar cridar al màxim de persones possible". Pel que fa a la data escollida, Barrero apunta que "hem plantejat la iniciativa el dia 24 de maig, dia en què acaba la campanya electoral per les eleccions europees i municipals i que comença la campanya pel clima". El portaveu i estudiant de Ciències Ambientals a la Universitat de Girona (UdG) explica que el primer que han organitzat per l'ocasió és una trobada amb diferents associacions de defensa del territori, naturalistes i ecologistes de les comarques gironines a les cinc de la tarda. Dues hores més tard, els integrants de la mobilització es dispersaran en forma de manifestació "passant pel carrer Santa Clara, la plaça Independència, la rambla de la Llibertat, acabant a la plaça del Vi amb una desfilada de la colla gegantera Fal·lera Gironina que ens acompanyarà amb un drac", apunta Barrero, subratllant que "volem reivindicar en una data tan assenyalada abans de les eleccions que han acabat els temps de simbolismes, volem accions efectives, i ara és el moment de començar a aplicar aquestes mesures".