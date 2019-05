Pancartes en contra del canvi climàtic, en el marc de la vaga convocada pel moviment Fridays for Future

El moviment Fridays for Future ha convocat la segona vaga contra el canvi climàtic aquest divendres 24 de maig. Dins de les accions programades a la ciutat de Girona, aquest migdia s'ha fet un taller de pancartes en què hi han participat una cinquantena de joves. 'Ni un grau més, ni una espècie menys' o 'There's no planet B' (No hi ha planeta B) són algunes de les proclames per aquest moviment ecologista que cada vegada arriba a més generacions. De fet, un dels membres del moviment a Girona, Lucas Barrero, ha explicat tot i que el moviment a Girona el van començar els universitaris, aquest divendres "la gent dels instituts ja ens supera". Les pancartes serviran per a la manifestació convocada aquest divendres a les set de la tarda.