Un dia de lluita contra el canvi climàtic a Girona

Una manifestació, una assemblea i un taller d'elaboració de pancartes van ser les accions més destacades del dia de protesta que el moviment Fridays For Future va fer ahir a Girona. Es tracta d'una plataforma que té l'objectiu de visibilitzar la necessitat de protegir l'entorn davant l'amenaça del canvi climàtic. El moviment no va organitzar una vaga a Girona, com sí que van fer en algunes de les 1.500 ciutats que es van afegir a l'acció.

Al migdia, uns cinquanta joves es van instal·lar a les escales de l'edifici de la Generalitat per fer pancartes damunt d'una base de cartró reciclat. Alguns dels lemes eren «ni un grau més, ni una espècie menys» o «no hi ha planeta B». Més tard les pancartes van ser utilitzades en la manifestació que va transitar pel carrer de Santa Clara, la Rambla de la Llibertat amb final a la plaça del Vi.

Els activistes que feien les pancartes a l'edifici de la Generalitat, a les 17 hores, van participar en l'assemblea feta per tractar els efectes i les reaccions al canvi climàtic. La reunió general s'havia de fer davant de l'edifici de la Generalitat. Això no obstant, va ploure i els activistes van haver de fer-la a l'Ateneu Salvadora Catà, a la plaça del Llibre.

Feta l'assemblea, els participants es van ajuntar a la manifestació, que va ajuntar unes 250 persones, en la seva major part estudiants universitaris i d'instituts. Els participants van transitar pels carrers, cridar lemes i exhibir les pancartes que havien fet al migdia. Cridaven: «És una emergència, no hi ha paciència». Per causa de la pluja els instruments de percussió i el drac de festiu anunciats no van poder seguir la manifestació.

La plataforma gironina a favor del medi ambient, dia a dia, augmenta en importància social i repercussió en els mitjans. En l'últim Temps de Flors van organitzar una exhibició en la qual es feien passar per morts. Un cop en el paper de difunts, es van cobrir de pancartes.

Fa uns dies, es van reunir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Van pressionar per la declaració d'objectiu d'emergència climàtica. Un dels organitzadors, Lucas Barrero, va valorar en positiu la jornada en un dia que suposa el final de la campanya de les eleccions europees i municipals. Va avisar que cada vegada hi haurà més jornades reivindicatives i per demanar mesures autèntiques contra el canvi climàtic i no simbòliques com han anat fent fins ara.