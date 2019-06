Cortinsa treballa per a l'estalvi energètic i una societat sostenible

Cortinsa és una empresa barcelonina que s'encarrega de tot el que té relació amb la protecció solar d'un habitatge, oficina o qualsevol infraestructura. Ofereixen cortines decoratives i tècniques per millorar la temperatura, l'acústica i la llum. També per exteriors compten amb diferents productes: tendals, cortines, pèrgoles, para-sols o persianes apilables.

L'empresa fabrica la majoria dels seus productes i també col·labora amb fabricants d'exterior d'alta qualitat com Markilux, Glatz, Corradi i Lupak Metal, tots europeus. El teixit amb el qual treballen és de polièster reciclat i fibra de vidre. La diferència entre un i l'altre no és només el material sinó també el grau de termicitat que arriben a aconseguir. El polièster s'escalfa més en l'exposició al sol i la fibra de vidre necessita temperatures més elevades per al seu escalfament. Això els ajuda a climatitzar l'interior i l'exterior dels habitatges.

Cortinsa treballa amb teixits reciclats i reciclables, d'alt aïllament tèrmic i alta qualitat. Així, amb els seus productes aporten estalvi econòmic, energètic i una millora per al medi ambient. Els habitatges aconsegueixen ser més sostenibles i ecològics gràcies als seus productes, ja que, depenent de l'aplicació d'aquests, aconsegueixen prescindir d'aparells de ventilació o calefacció. L'empresa també participa en la construcció de les Passive House, cases de baix consum energètic gràcies a l'excel·lent qualitat tèrmica dels materials de tancament. Amb les seves persianes apilables, ajuden que tota la ventilació de la llar estigui molt ben orientada i, per tant, eviten una despesa energètica.

Cortinsa desenvolupa els seus productes cap a la preocupació d'aconseguir un planeta més sostenible: estalvi energètic, reducció d'ús del plàstic, productes reciclats i de llarga durabilitat.

La seva feina és totalment personalitzada al client. Estudien els seus habitatges, les finestres que tenen i com està orientada casa seva, i així milloren el problema climàtic. També condicionen espais exteriors, amb pèrgoles bioclimàtiques, perquè es puguin ocupar durant tot l'any.

La societat està prenent consciència, sobretot les generacions més joves, i s'està adaptant a les exigències del mercat. Cortinsa també s'ha tornat més exigent i ha anat millorant la fabricació del teixit tenint en compte els factors contaminants, cortines que filtrin l'aire i la millora de l'aïllament tèrmic.