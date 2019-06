Emergència climàtica catalana

El canvi climàtic és el gran repte al qual s'enfronta la societat, el qual posa en perill el planeta on vivim. Aquest fa que es produeixi, entre altres coses, l'escalfament global, que no para de créixer. El passat maig, el Govern català va proclamar l'emergència climàtica i ambiental. El Govern s'ha volgut sumar a la iniciativa dels moviments estudiantils que fa temps que reclamen una acció per part de les institucions per frenar el canvi climàtic. El Govern pretén complir els objectiu de la «llei contra el canvi climàtic» LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, tot i que molts qualifiquen aquesta declaració de simbòlica. Aquest acció ve derivada de la de Fridays For Future, un moviment que va impulsar la sueca Greta Thunberg. La jove s'asseia davant del Parlament suec tirant endavant una vaga pel canvi climàtic. Els joves de Girona van ser els primers a portar aquest moviment a l'Estat espanyol amb la seva primera #VagaPelClimaGirona davant la seu de la Generalitat fa més de cinc mesos.