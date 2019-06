Setmana de la Natura per a la conservació de l'espai natural i el medi ambient

La Setmana de la Natura s'organitza amb la intenció de fer prendre consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i el patrimoni natural.

La seva 4a edició se celebrarà durant 9 dies, de l'1 al 9 de juny, i s'organitzaran més de 300 activitats per tot Catalunya per la conservació de la natura i el medi ambient. Les activitats són per totes les edats, tant per a joves com per a grans, i es fan al mar, a la muntanya i a la ciutat.

Es tracta d'una iniciativa conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Són dues xarxes d'entitats sense ànim de lucre i de referència en el món de la conservació de la natura i del voluntariat ambiental a Catalunya.

A més, compten amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa".

Qualsevol entitat sense ànim de lucre, institució, escola o museu pot registrar la seva activitat ambiental que hagi programat durant aquests dies. Mitjançant un mapa interactiu al web de www.setmananatura.cat, qualsevol persona pot veure quines són les activitats que es faran i participar en qualsevol d'aquestes.

Els participants de les activitats obtindran un braçalet solidari com a obsequi i promoció de la Setmana de la Natura.

A la província de Girona es duran a terme un total de 59 activitats. Algunes de fotografia, sortida en burricleta, pela del suro, rutes, jocs, xerrades i moltes altres.



Festes de la Natura

El dia que acaba la Setmana, el diumenge 9 de juny, se celebraran 5 Festes de la Natura repartides pel territori català, organitzades per entitats ambientals, i serviran per apropar-t'hi i conèixer què fan durant el seu dia a dia. Durant les festes es podrà conèixer quines són les espècies exòtiques invasores i què hi podem fer nosaltres, per mitjà de xerrades, rutes, tallers o exposicions, entre d'altres.

A Girona, la Festa Aplec dels 4 rius se celebrarà el dissabte a Fontajau a partir de les 9 h i al parc de la Devesa el diumenge a partir de les 10 h. S'hi faran diverses activitats lúdiques, xerrades, concerts i itineraris per la natura, entre moltes altres coses.

A més Girona reivindicarà el seu patrimoni fluvial amb aquesta edició. El parc de les Ribes del Ter serà l'escenari d'aquesta festa de la natura, organitzada per l'Associació Naturalistes de Girona i l'Associació La Sorellona, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i del Consorci del Ter.



Sorteig d'un taller de natura

Enguany es vol portar la natura a les escoles i per això es premiarà les escoles que participin a la Setmana de la Natura, per donar visibilitat a la seva activitat. Per aquest motiu se sorteja entre totes les escoles un taller de natura a la mateixa per al curs vinent (2019-2020) i de la mà d'una entitat ambiental.

Vinculat a aquesta hi ha el Voluntariat Ambiental a Catalunya, un voluntariat que treballa per a la defensa i la millora de l'entorn natural i fomenta la sostenibilitat, l'educació ambiental i la protecció del territori.