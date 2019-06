La velocitat de la pujada del nivell del mar és un risc per a la societat

Una de les conseqüències de l'escalfament global és la pujada del nivell del mar. En alguns llocs del planeta es pot veure com l'increment del nivell del mar ha estat molt més ràpid del que s'esperava i s'ha convertit en un risc tant per als humans que hi habiten com per a la fauna i la flora que s'hi troba.

Molts estudis apunten que el nivell del mar ha pujat entre 16 i 21 centímetres des de l'any 1900 a causa de l'escalfament global i el desglaç dels pols. Les conseqüències d'aquesta situació són moltes. Les platges s'estan quedant sense sorra i els ports i les ciutats s'inunden. El nivell del mar puja per diferents motius. El principal és l'increment de la temperatura global de la terra i dels oceans, que fa que l'aigua augmenti el seu volum i, de retruc, el nivell. A més tot el desglaç que estan patint els pols nord i sud és a causa d'aquest augment, que fa que els hiverns siguin més curts i l'acumulació d'aquest gel vagi a parar als oceans. També passa el mateix amb el gel de l'Antàrtida o Groenlàndia.

El nivell del mar està relacionat de manera directa amb l'escalfament global del planeta. L'evolució de la pujada del nivell del mar depèn de com evolucionin les emissions de gas d'efecte hivernacle i, en paral·lel, la temperatura global de la Terra.

Un estudi publicat per la revista Nature diu que la velocitat de la pujada del nivell del mar es calculava que seria d'uns 0,2 mil·límetres l'any, però, en canvi, està creixent a 0,6 mm, i en triplica la velocitat.

Aquesta pujada és un risc per a la societat perquè genera que moltes persones hagin d'abandonar casa seva i modifica la fauna i la flora de la zona en concret. En molts llocs ja pateixen episodis puntuals d'inundacions i moltes poblacions no tenen recursos per superar la catàstrofe i aixecar la ciutat de nou. A aquest ritme es preveu que en 100 anys la majoria de les ciutats s'hagin inundat.