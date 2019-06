La gestió de les escombraries, a anys llum del que ens exigeix Europa

Lleugera millora, però a anys llum dels objectius de la Unió Europea. Tot i que els ciutadans es van conscienciant lentament sobre la urgent necessitat d'augmentar el reciclatge de les escombraries que generen, Espanya només recupera el 34% del total dels residus que produeix, gairebé quinze punts menys que la mitjana europea (46%) i lluny dels objectius marcats per la Comissió Europea, que ha fixat que es recicli el 55% en 2025 i el 65% en 2035.

Són percentatges d'obligat compliment per acabar amb un problema ambiental important, perquè els abocadors no aguanten més i l'única solució a curt i mitjà termini és que augmenti el reciclatge, atesos els problemes ambientals de la incineració. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la indústria espanyola genera 129 milions de tones de residus l'any, dels quals 125 milions no són perillosos, però 3,2 milions sí que ho són.

El problema de la gestió de les escombraries s'agreuja, d'altra banda, a causa de la insuficient consciència ciutadana. Es recicla poc, però és que tampoc es respecten els horaris, ni les indicacions dels ajuntaments per comunicar amb antelació la baixada al carrer de mobles i altres estris. Resultat: carrers plens d'escombraries i runes a qualsevol hora del dia.



On més s'ha avançat en la gestió és en el tractament dels envasos. Segons l'empresa Ecoembes, cada ciutadà espanyol va dipositar en 2018 un total de 15,7 quilos d'envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc (un 12,3% més que el 2017) i 18,1 quilos al contenidor blau (12,4% més que el 2017). Això suposa l'increment més gran des que es va implantar el reciclatge d'envasos a Espanya, posant de manifest, malgrat tot, un creixent compromís ciutadà i el funcionament del sistema.

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració dels 8.131 ajuntaments i més de 12.400 empreses, que han implantat una xarxa de 383.974 contenidors grocs i 217.170 contenidors blaus per tota la geografia espanyola (10.000 més que al 2017) i més de 37.800 punts de reciclatge ubicats en llocs de gran trànsit. Ecoembes assegura que el 99% dels espanyols tenen accés a la recollida selectiva d'aquests envasos, ja que hi ha un contenidor per cada 162 habitants.

Abocadors



Cada espanyol genera uns 500 quilos de brossa a l'any (462 amb les últimes dades oficials de 2016). Els balears són els que més residus originen i els de La Rioja, els que menys. Així es recull en l'estudi Recollida i Tractament de Residus de l'Institut Nacional d'Estadística.

Balears encapçala el rànquing per cinquè any consecutiu (671,1 quilos per habitant), per davant de Canàries (630,1), Andalusia (546,3), Astúries (514,2) i Catalunya (497,4). Aquesta situació constitueix un problema, perquè tot el que fem acaba als abocadors, autèntics emissors de CO2 a l'atmosfera, gas clau per augmentar l'«efecte hivernacle».

Les grans superfícies han de reciclar el 100% dels envasos que venen, però a la pràctica això no es compleix

Precisament, els abocadors constitueixen la gran assignatura pendent. Entre 2016 i 2019 els tribunals europeus han condemnat Espanya per tolerar la proliferació d'abocadors incontrolats. La primera sentència, de 2016, assenyalava l'existència de 27 abocadors incontrolats i la segona, d'aquest mateix any, denunciava altres 61. Aquests incompliments, segons temen les organitzacions ecologistes, poden derivar en fortíssimes multes cap al nostre país. El tribunal ressalta que aquests abocadors «han funcionat durant un període de temps molt llarg de manera incontrolada i il·legal».

El 96,4% dels residus tractats corresponen a la categoria de no perillosos (48 milions de tones, un 9,9% més que el 2013) i la resta van ser residus perillosos (1,8 milions, un 2,7% menys ). Del total, el 54,3% es va destinar al reciclatge, un 38,9% a l'abocament i un 6,8% a la incineració. Pel que fa al reciclatge, el 2014 es va arribar a 27 milions de tones, i van ser principalment residus metàl·lics (12,3 milions) i paper i cartró (4,1).

D'altra banda, segons un informe de Greenpeace, la mateixa bossa de les escombraries (el 50% estan fetes amb plàstic) multiplica la magnitud del problema. Una cosa que s'accentua pel mateix sistema de gestió dels residus, que no garanteix que dipositar els envasos al contenidor corresponent sigui una garantia de reciclatge. Tot i que les empreses envasadores, distribuïdores i grans superfícies tenen l'obligació legal de recuperar i reciclar el 100% dels envasos venuts, això no succeeix en realitat. Aquesta actitud representa un estalvi per a aquestes empreses, però suposa un sobrecost per als ciutadans, en haver de pagar la recuperació i tractament d'aquests residus. A més, provoca un greu problema de contaminació en perdre cada dia desenes de milions d'envasos plàstics que es converteixen en microplàstics. La majoria d'aquests diminuts fragments de plàstic acaben al mar, on són ingerits per la fauna marina.