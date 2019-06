La impactant imatge que evidencia com es fon Groenlàndia

L'escalfament global és una realitat que els científics han demostrat en nombroses ocasions. Però, també el mateix planeta terra ens deixa pistes de l'enorme problema a què s'enfronta la humanitat. L'última fotografia que ha provocat que saltessin les alarmes arriba des de Groenlàndia, on els gossos de l'investigador Steffen Olsen, que treballa per l'Institut Meteorològic Danès, tiben un trineu sobre un immens bassal.



Tot i que sota l'aigua encara hi ha una capa de gel, Olsen desconeix quant temps aguantarà, ja que en qualsevol moment pot acabar de fondre's. La imatge ha estat presa a Inglefield Bredning, al nord-oest de Groenlàndia, quan el científic intentava recuperar el seu equip de treball.





Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA