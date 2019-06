Els gironins pateixen nivells de contaminació que superen les recomanacions de l'OMS

Tota la població de les comarques gironines i d'arreu de Catalunya va respirar aire contaminat durant el 2018, segons un informe d'Ecologistes en Acció, que constata que tots els catalans van estar exposats a uns nivells que superen les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) tot i les abundants pluges. La contaminació generada des de l'àrea metropolitana de Barcelona, les autovies i autopistes i la zona industrial del Camp de Tarragona es va estendre pel territori afectant zones més allunyades i rurals en la forma d'ozó troposfèric. En canvi, es va produir una reducció general dels nivells de contaminació de partícules en suspensió, diòxid de nitrogen i diòxid de sofre, recuperant la tendència decreixent iniciada el 2008 amb la crisi.

L'informe elaborat per Ecologistes en Acció analitza les dades recollides en gairebé 800 estacions oficials de mesurament instal·lades en tot l'Estat, entre elles 135 situades a Catalunya.

Les elevades precipitacions del 2018 van contribuir de manera important a millorar la qualitat general de l'aire aquell any i va servir per afavorir la dispersió i deposició dels contaminants típicament hivernals, però la prolongada calor estival va mantenir elevats els nivells d'ozó.

Aquest treball pren com a referència els valors màxims de contaminació recomanats per l'OMS i l'objectiu a llarg termini per protegir la vegetació establert per la Unió Europea. D'acord a aquests nivells, l'aire contaminat va afectar la totalitat de la població i del territori de Catalunya. Si es prenen els estàndards de la normativa, més laxos, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals seria de 3 milions d'habitants a l'Àrea de Barcelona, la Plana de Vic i el Prepirineu.

El diòxid de nitrogen (NO2) i les partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) van afectar la major part de la població de Catalunya, amb especial incidència a l'àrea metropolitana, que va tornar a incomplir el límit legal de NO2, així com al Port de Tarragona (partícules PM10 i SO2).

L'ozó troposfèric, però, és el contaminant que afecta més població, amb uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i tot a l'alça. Això es deu a l'increment de les temperatures mitjanes i de les situacions meteorològiques extremes (onades de calor) durant l'estiu, com a resultat del canvi climàtic. Tota la població i el territori catalans van estar exposats l'any passat a concentracions d'ozó perilloses per a la salut humana i vegetal, especialment a les zones rurals a sotavent de la ciutat de Barcelona i del pol químic de Tarragona.

Els Plans de Millora de la Qualitat de l'Aire, diu Ecologistes en Acció, són obligatoris segons la legislació vigent. Però, en el cas de l'ozó, la Generalitat "fa anys que ve ometent l'elaboració i aplicació d'aquests plans". "Es tracta d'una negligència que està posant en perill la salut de 5,8 milions de catalans i de la major part dels cultius i boscos del país", avisa l'entitat.

D'altra banda, tot i que l'any passat no s'ha reiterat a la Plana de Vic la superació registrada altres cops de l'objectiu legal anual establert per a cancerigen benzo(a)pirè, 19 de les 26 estacions que han mesurat aquest contaminant a Catalunya han superat la recomanació de l'OMS, afectant tretze de les seves quinze zones.

Ecologistes en Acció adverteix que l'única forma de millorar la contaminació de l'aire és disminuir el trànsit rodat, amb mesures eficaces de reducció del vehicle privat com el peatge urbà i potenciant el transport públic, la bicicleta i el trànsit per als vianants. També demana declarar una àrea de control de les emissions del transport marítim al mar Mediterrani i adoptar una estratègia de residu zero.