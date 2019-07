Europa denunciarà Espanya per la contaminació de Barcelona i Madrid

La Comissió Europea portarà Espanya davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per l'estat de la qualitat de l'aire a diversos nuclis urbans espanyols, com Madrid i Barcelona, ??han informat fonts coneixedores de la decisió.

Precisament, divendres passat el Ministeri d'Afers Exteriors va comunicar aquesta situació a un dels ajuntaments afectats, el de Madrid, en plena polèmica per la seva decisió de buscar un model alternatiu a Madrid Central, una de les mesures que conté el Pla A de Qualitat l'Aire aprovat pel Govern local en l'anterior legislatura i que va servir en el seu moment per tenir paralitzat l'expedient obert a Espanya per aquesta qüestió.

Un cop comunicada aquesta decisió al Govern espanyol, que va demanar "confidencialitat" als consistoris afectats, l'Executiu comunitari, que ja havia mostrat la seva "preocupació" dies enrere, aprovarà previsiblement aquest dijous el proper paquet d'expedients d'infracció.

La Comissió Europea ha portat ja davant del TJUE a Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit per casos similars, però va decidir parar l'expedient d'Espanya en la seva última fase i va evitar així portar-lo davant la Justícia europea, etapa que obriria la porta a importants sancions econòmiques.

Madrid Central, "suficient per fer front a les mancances"

En aquell moment, l'Executiu comunitari va informar que suspenia el procés perquè el paquet de mesures presentat per Espanya per corregir la situació a la capital, que incloïa la posada en marxa de Madrid Central, era suficient per "fer front a les mancances detectades sempre i quan s'executin correctament".

No obstant això, dos mesos després el comissari de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, Karmenu Vella, va enviar una carta al Govern alarmat pels nivells de contaminació registrats i avisant que esperava que es prenguessin amb urgència mesures addicionals.

Després d'aquesta situació, el Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) va demanar a l'Ajuntament de Madrid i l'àrea metropolitana de Barcelona que col·laboressin en l'adopció de mesures addicionals per millorar la qualitat de l'aire després del nou avís de Brussel·les i va mostrar "preocupació" per la situació.

Des del consistori de la capital, el delegat de Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante, ha assegurat que treballen per evitar que Espanya sigui sancionada i que experts en dret comunitari els ha comunicat que el procés per a ser multat té un recorregut, durant el qual l'Ajuntament presentarà les seves noves mesures alternatives a Madrid Central, el punt estrella del Pla a de Madrid.