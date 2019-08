Com afrontar l'estalvi energètic amb petits passos

A aquestes alçades moltes famílies comencen a tremolar per l'increment de les despeses que s'aventuren un cop han acabat les vacances i han d'encarar el retorn a la normalitat laboral i especialment el retorn a l'escola. Són moltes despeses, però davant d'aquesta situació també podem aplicar alguns consells que ens facilitaran un estalvi energètic molt important a les nostres llars.

I si porten a la pràctica aquests consells a la vegada estarem protegint el medi ambient i, per tant, assegurant el futur de les properes generacions. El primer que podem fer és aplicar tots aquells consells a la nostra vida quotidiana dins de la nostra llar. Endesa ens aconsella que la clau per reduir el consum energètic a casa no radica en un únic element, sinó en una combinació d'hàbits i precaucions complementàries, de molt senzilla aplicació, que ajuden a cuidar el medi ambient i, al mateix temps, redueixen l'import de la factura.

A més, l'ús d'electrodomèstics amb alta eficiència energètica també contribuirà en gran manera a estalviar en el consum energètic, ja que el 55% de l'electricitat que es consumeix és per l'ús d'aquests aparells. És per això que el consumidor ha de fixar-se no només en el cost del producte que compra, sinó també en l'etiqueta d'eficiència energètica. L'A és la classe més eficient i la G, la menys eficient. Dins de la nostra llar podem adoptar passos eficaços a l'hora d'utilitzar alguns electrodomèstics.

Amb molt poc podem aconseguir un estalvi molt important que repercutirà directamenta les nostres butxaques. Un exemple molt clarificador dels passos que podem seguir per aconseguir aquest desitjat estalvi.

Per cuinar, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) recomana usar els recursos per aquest ordre: microones, olla de pressió i forn. Precisament, aquest últim és l'electrodomèstic que més energia consumeix, i això ho hauríem de tenir present en el nostre dia a dia. Fent petits passos podem aconseguir grans progressos i sobretot un estalvi energètic, en els recursos naturals i especialment a la nostra butxaca.



Consells pràctics per reduïr el consum, la factura i protegir el medi ambient

La nevera



No posis menjar calent dins la nevera.

No obris la porta si no ésnecessari.

Mantén la nevera a una temperatura entre 3 i 7 graus i el congelador a -18.

Netejar les reixes de ventilació.

Tapar els aliments que esposin dins.

El forn



No preescalfis el forn per a les coccions llargues (no és necessari per a coccions de més d'una hora).

Utilitzar recipients de vidre perquè retenen millor l'escalfor.

Si talles els aliments en trossets petits, redueixes el temps de cocció i el consum d'energia.

El microones



Mantén el microones net.

Les restes d'aliments absorbeixen l'energia i, a més d'espatllar l'aparell, incrementenla despesa energètica.

Cuina al vapor en el microones.

Substitueix el forn pel microones sempre que puguis per estalviar temps i llum.

La vitroceràmica



Posa les olles i paelles centrades en l'àrea de cocció.

Utilitza sempre els focs amb el diàmetre més petit que la base de les olles o paelles que faràs servir per cuinar.

Tapa les olles durant el procés de cocció per estalviar energia.



El rentaplats



Intenta carregar al màxim el rentaplats per estalviar llum i aigua.

És recomanable utilitzar els programes curts i de baixa temperatura.

Neteja sovint els filtres i l'interior del rentaplats perquè sigui més eficient durant més temps.

La planxa



Intenta planxar el màxim nombre de peces de roba per evitar les pèrdues d'energia i treure el màxim rendiment de l'electrodomèstic.

És convenient planxar primer les peces que requereixin més temperatura i aprofitar l'escalfor residual per a la resta.

La calefacció



Ventila la teva llar cada dia durant almenys uns 10 minuts per no perdre energia.

Una llar correctament ventilada és fonamental per al nostre confort, ja que evites l'excés d'humitat i eliminesa la vegada totes les substàncies contaminants que poden ser perjudicials per a la salut.

La il·luminació



Apaga els llums abans de sortir de les habitacions. Lail·luminació representa aproximadamentel 20% de la despesa energètica de les llars.

Mantén les bombetes i pantalles netes. Així guanyaràs lluminositat i pots arribar a estalviar fins a un 20% en la factura de la llum.

Els comptadors digitals

Un altre element per reduir el consum i el rebut és disposar dels anomenats comptadors digitals. La UE pretén substituir el 80% dels comptadors convencionals per comptadors intel·ligents el 2020, ja que el mesurament intel·ligent i el desplegament de xarxes intel·ligents poden reduir les emissions a la UE fins a un 9%. Els comptadors digitals permeten conèixer les dades del consum de forma gairebé instantània i veure si la potència contractada és la correcta.