L'abandonament de la muntanya i la sequera creen un polvorí

L'abandonament que pateix la muntanya està convertint Espanya en un autèntic polvorí, tal com s'ha tornat a posar de manifest aquest any. Fins al moment han cremat al país unes 70.000 hectàrees, segons el Ministeri d'Agricultura, una xifra que continua recordant la magnitud del problema.

Els meteoròlegs i experts en incendis forestals ofereixen els pitjors auguris, a causa de la sequera que afecta a tota la Península Ibèrica i que ja va provocar incendis al nord peninsular durant l'hivern, una situació que no recorden ni els més ancians. L'estadística situa el 2019 com el quart any amb més extensió cremada en l'última dècada després del catastròfic 2012, en què van cremar 216.900 hectàrees d'arbrat, i de 2017, amb 176.000.

Al nostre país falten accions de prevenció i gestió de les zones boscoses: podes, neteges o tallafocs. Però, sobretot, el què ha passat en els últims deu anys és que no hi ha hagut gestió de l'anomenada «interfície urbana-forestal», és a dir, la frontera entre les urbanitzacions que s'han permès construir en els vessants i marges dels boscos i el mateix bosc. En aquestes zones cal restringir els usos possibles (barbacoes, crema de rostolls), especialment en època d'estiu, quan el risc és més elevat.

Antonio Córdoba, coordinador de la Generalitat Valenciana en l'operatiu per a extinció d'incendis a la província d'Alacant, revela un problema que és aplicable a tota Espanya. «Cada vegada hi ha més massa forestal. L'abandonament dels camps agrícoles i d'oficis tradicionals com la ramaderia o l'aprofitament de la llenya propicia que l'extensió estigui creixent. Es practiquen franges auxiliars al costat de camins i carreteres, i també s'obliga les companyies elèctriques a esbrossar al voltant de les línies i cablejats. Però no és possible arribar a tots arreu, perquè la massa forestal és molta i va creixent».

Quan la humitat del terreny baixa del 30% les plantes són incapaces d'obtenir aigua del sòl, amb el que es van assecant a poc a poc. Aquest procés provoca l'emissió a la atmosfera d'etilè, un compost químic present en la vegetació i altament combustible. Té lloc llavors un doble fenomen: tant les plantes com l'aire que les envolta es tornen fàcilment inflamables, amb la qual cosa el risc d'incendi es multiplica. I si a aquestes condicions s'hi suma l'existència de períodes d'altes temperatures i vents forts o moderats, la probabilitat que una simple espurna provoqui un incendi es torna significativa.

D'altra banda, al marge que les condicions físiques siguin més o menys afavoridores d'un incendi, cal ressaltar que, en la gran majoria dels casos, no són causes naturals les que provoquen el foc, sinó l'acció humana, ja sigui de manera intencionada o no. Les causes es classifiquen en diversos grans grups. En primer lloc, hi figuren els intencionats. Segons dades del Govern central, representen prop del 60% dels casos que es produeixen tots els anys al país. Les motivacions són variades. Destaca l'acció dels piròmans, els usos cinegètics, el vandalisme o les venjances personals. En algunes ocasions la causa té a veure amb l'intent d'espantar animals (llops, senglars), però també amb l'especulació urbanística, l'animadversió contra les repoblacions forestals o el desig de baixar el preu de la fusta.

Les negligències i les causes accidentals representen un 20%-25% dels casos. En aquest apartat, les cremes agrícoles es troben també entre les causes habituals. Unes altres són les burilles i fogueres mal apagades, motors i màquines, crema de matoll, línies elèctriques, crema d'escombraries, treballs forestals.

També els llamps que cauen sobre els arbres causen aquestes tragèdies. Representen entre un 4% i un 5% dels casos, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Desapareix un magatzem de CO2

El resultat dels incendis és letal, ja que els ecosistemes forestals juguen un paper fonamental en la mitigació del canvi climàtic, en capturar gasos d'efecte hivernacle, com el CO2, que és segrestat per aquest gran magatzem que és l'embornal forestal.

Una correcta gestió sostenible dels mateixos pot ajudar a reduir la presència de CO2 a l'atmosfera, a fixar més carboni i a mitigar els efectes nocius de la crisi climàtica. Les muntanyes actuen com una infraestructura verda, amb gran potencial de mitigació i adaptació al canvi climàtic, que és capaç de generar economia verda i oferir a la societat serveis ecosistèmics molt diversos. Tot i això, el mateix canvi climàtic també contribueix al deteriorament dels boscos.

L'arbrat presenta les pitjors dades de deteriorament des de fa 30 anys en un procés clar de decaïment, segons l'últim Inventari de Danys Forestals. Els boscos empitjoren el seu estat, aclaparats per una combinació letal de sequera i atac de plagues i malalties accentuades pel canvi climàtic, d'aquí que el problema comenci a ser molt greu. Els factors que afecten el bosc s'alien entre si i acceleren la seva destrucció. Per això, el repte de les administracions és frenar aquestes amenacess.

Entrevista - Ramon Maria Bosch

«EL RISC DE FOCS CREIX; EL BOSC ESTÀ CADA IA MÉS ESTRESSAT»



Ramón María Bosch, expert de l'Associació Espanyola de Societats de Protecció contra Incendis (Tecnifuego), alerta que a Espanya pot haver-hi incendis forestals en qualsevol època de l'any.

A què es deu la virulència que estan tenint aquest any els incendis forestals?

Vam tenir un hivern molt sec i segueix sense fer-se prou gestió forestal. El combustible als boscos (branques seques i fullatge) i les altes temperatures ho expliquen.

Quan es parla que hi ha molt de material combustible a la muntanya, de què parlem?

De l'augment de la massa forestal a causa de l'abandonament rural, que provoca més quantitat de superfície forestal amb més quantitat d'arbres per hectàrea. Si alguns d'aquests arbres moren tenim més combustible.

Un estiu tràgic?

Sí. Mentre no plogui i segueixin les altes temperatures, el bosc cada vegada estarà més estressat i el risc augmentarà.

S'ha abandonat la muntanya a Espanya?

Aquest és un dels factors principals pels quals s'està produint aquest augment en la virulència dels focs. L'abandonament rural està donant continuïtat als boscos, alhora que està augmentant la superfície forestal i el nombre d'arbres per hectàrea.

Per què?

La muntanya és un reflex dels canvis socioeconòmics. Molta gent jove abandona les zones rurals per buscar feina a les ciutats i el que abans eren camps agrícoles es converteixen en boscos

Quines serien les mesures que s'haurien de prendre a la muntanya per evitar que cada estiu siguem una zona crítica en incendis forestals?

Política forestal. D'una banda invertir en la muntanya potenciant la biomassa, el pasturatge, determinats cultius com la vinya, les oliveres i conscienciant a la societat que ha de ser partícip d'aquesta inversió. D'altra banda, conscienciar a la població que viu a les zones rurals i en les zones d'interfície urbana-forestal que ha de prendre mesures d'auto-protecció. Respecte a aquest punt, des de Tecnifuego estem posant tot el nostre coneixement a crear les millors eines per a l'extinció (mànegues, llances, hidrants...)

Les causes d'un incendi continuen sent naturals o hi ha molt de foc intencionat?

Encara que la majoria dels incendis semblen ser intencionats, és molt important que els ciutadans siguem molt conscients que no només amb les nostres accions directes podem evitar un incendi, sinó que també amb la nostra tasca diària podem invertir en el paisatge: consumint biomassa, comprant mobles d'arbres autòctons, menjant carn d'ovella o de cabra, instaurant plans d'auto-protecció a les urbanitzacions i municipis, i unes senzilles mesures de protecció assenyalades en la pregunta anterior.

Incendis que alliberen gran quantitat de CO2

La rapidesa amb què es desenvolupen molts incendis ens situen davant d'un nou panorama en el qual el canvi climàtic hi juga un paper molt rellevant. Aquests incendis extrems, batejats com de sisena generació, es van diagnosticar arran de l'estudi dels grans desastres de 2017 a Portugal i Xile. Es tracta de sinistres que alliberen grans quantitats d'energia i arriben a provocar la formació de núvols convectius en capes altes de l'atmosfera que alimenten la seva propagació. El mes de juny d'aquest any s'han produït grans incendis a les regions àrtiques que han alliberat a l'atmosfera 50 megatones de CO2, la qual cosa equival a la quantitat emesa per tots els incendis àrtics produïts en el mateix mes entre 2010 i 2018. A aquesta situació cal afegir-hi a més els grans incendis produïts a l'Amazones, gairebé tots intencionats, i que han fet de 2019 un any negre per a les masses forestals mundials.