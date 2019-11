L'os, davant d'un nou paisatge

Les estacions, el clima i els recursos estan canviant. També el poblament i els usos de la terra. Aquestes dues coordenades, ambiental i humana, condicionen la vida i el futur de l'os bru, tòtem de la fauna cantàbrica i un dels animals més emblemàtics de l'espanyola. Fa només unes poques dècades, l'os era una fera, un competidor, una amenaça. Després (entrats els anys vuitanta) la seva imatge va canviar, convertit en símbol d'un Paradís Natural asturià (marca turística) que venia paisatges i vida salvatge.

Ara l'os torna a estar en una cruïlla, en una crisi d'identitat; no seva, sinó a causa de com és percebut per la societat, la urbana i la rural. Per a la primera és un ganxo turístic de primer ordre, perquè l'augment de la població d'ossos ha fet possible observar exemplars sense problemes, als llocs i en les dates adequats. Sense problemes quant a la garantia d'observació, però no pel que fa al resultat d'aquesta interacció, massa massificada, desordenada i invasiva per part dels observadors. Paral·lelament, els habitants del camp senten cada vegada més a prop a l'os, que destrossa ruscos, mata alguns caps de bestiar, menja dels fruiters i els cultius (el que sempre ha fet, sense ocasionar grans pèrdues) i, el que més preocupa, ronda entorn dels pobles, cada vegada més atrevit, menys caut i més visible. Es tem que ataqui (o, des del seu punt de vista, que es defensi). «Yogui» ja no fa gràcia, s'instal·la sobre seu, de nou, la negra ombra que mai ha abandonat el llop; als qui conviuen amb ell ara els sembla que ja n'hi ha massa.

I les coses es complicaran més a curt termini, perquè l'escalfament del clima està modificant la distribució d'alguns dels recursos (fruits, sobretot) dels quals depèn l'os bru ibèric, molt vegetarià. El previsible és que la població d'ossos es desplaci en la mateixa direcció: cap al Nord, cap a les zones més poblades. És a dir, s'acostarà més a la gent i produirà més danys. Canviaran les normes de convivència o, més ben dit, caldrà adaptar-les a aquesta nova situació, a l'evolució del mapa dels ossos.

«Sembla que pot haver-hi canvis en els recursos tròfics més importants per a l'os i en la cobertura forestal que li serveix de refugi. Què pot passar? Davant d'aquest tipus de canvis, les espècies poden experimentar una reducció, i fins i tot desaparèixer, sent reemplaçades per unes altres, o desplaçar-se a llocs nous», explica Vincenzo Penteriani, membre del Grup de Recerca de l'Os Cantàbric, dependent de la Unitat Mixta de Recerca en Biodiversitat del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) i la Universitat d'Oviedo.

Totes les projeccions climàtiques indiquen canvis importants en les pròximes dècades en les condicions ambientals de la serralada Cantàbrica, més o menys dràstics segons els escenaris (respecte a les emissions de diòxid de carboni). Penteriani aventura que «el faig i el nabiu podrien sofrir una forta reducció en les seves poblacions, mentre que altres espècies, com alguns roures, es mouran cap al Nord. Alguns recursos disminuiran, per la qual cosa l'os haurà de buscar alternatives. Si les espècies vegetals importants per a l'os es mouen cap al Nord, ell podria seguir-les en aquest desplaçament, la qual cosa significaria que s'acostaria a la part més humanitzada del territori. No és el mateix viure enmig de Muniellos que fer-ho als afores de Cangas de Narcea o en llocs pròxims a la costa. Pot haver-hi més conflictes, per falta de costum de conviure amb l'os i per danys», adverteix.

És una hipòtesi. També és possible que, si desapareix part del menjar vegetal de l'os, aquest «la reemplaci amb proteïnes animals, és a dir, que es torni més carnívor. I, en aquest cas, si s'acosta més a les les zones més humanitzades, pot haver-hi més conflictes amb la ramaderia», planteja Penteriani, qui postil·la: «No podem predir la reacció de l'animal, com s'adaptarà a les noves condicions». D'altra banda, el canvi d'escenari ambiental també afectarà els seus santuaris actuals, els parcs on es troben les seves principals poblacions. «Els treballs que estem realitzant apunten a canvis importants en el paisatge vegetal. Algunes zones protegides poden passar a ser menys importants per a l'os d'aquí a cent anys, caldrà veure cap a on es desplaça aquesta vegetació i preveure els moviments de la població. Els nostres estudis indiquen que la meitat de l'hàbitat favorable a l'os es veurà afectat. És molt, i més en una població com aquesta, aïllada i molt petita», assenyala.

Densitats desiguals

No obstant això, en un altre gir del guió, cal considerar, assenyala Penteriani, que «a l'orient de la serralada hi ha un 60% de territori on l'os podria expandir-se, mentre que a l'occident hi ha moltes àrees ocupades, però amb densitats molt baixes», per la qual cosa podrien admetre més animals. Més encara, l'investigador adverteix que «els models són un indicador del que pot passar, però el que indiquen pot passar o no, o bé passar en dos-cents anys en lloc d'en cent». El que sí que té clar Penteriani és que, «si saps que pot haver-hi un desplaçament de la població d'ossos, pots començar a tenir en compte l'aparició de problemes on ara no n'hi ha», i, així, prevenir-los.

Aquest complex joc combinatori encara introdueix una altra variable: l'intercanvi entre les subpoblacions occidental, la més saludable, i oriental, sotmesa a una precarietat crònica. «Les dues subpoblacions no estan ben comunicades, o això sembla, segons el que suposem ara basant-nos en estudis genètics», indica Penteriani, «encara que no tenim informació directa sobre els desplaçaments dels ossos d'una subpoblació a una altra». En tot cas, sosté que «en les pròximes dècades podem esperar que la població del sector oriental de la serralada augmenti. No se sap bé què està passant aquí. Hi ha un augment considerable de la subpoblació occidental, però l'oriental no creix igual, encara que millora. Hem fet diversos treballs i, a nivell de productivitat, les femelles amb cria de les dues subpoblacions es comporten de forma molt semblant. Els recursos semblen similars. El paisatge està menys humanitzat a l'Orient, on la coberta forestal també sembla més gran. On és llavors el problema? Ha de ser una causa humana, probablement hi ha un factor antròpic que està llastrant l'evolució poblacional», conclou el científic, en coincidència amb l'indicat per altres estudiosos dels ossos cantàbrics, que assenyalen directament al furtivisme com a culpable.

Aquesta incògnita podria resoldre's marcant ossos. «És una de les prioritats que tenim al Grup de Recerca de l'Os Cantàbric. La cantàbrica ha de ser l'única població europea, si no del món, en la qual no s'han marcat ossos. Sense això, et falta una informació de base sobre l'espècie. La informació que es té, fins i tot la de càmeres-parany i la genètica obtinguda per mitjà de femta, és limitada en l'espai i en el temps. En totes les poblacions d'os s'ha demostrat que cal treballar amb radiomarcatge». Al seu judici, «s'havia d'haver començat a radiomarcar ja als anys noranta, perquè això hauria donat una informació molt important sobre com actuar i sobre el que estava passant». De fet es va intentar, però, el 1998, la mort del tristament cèlebre os Cuervo», set dies després d'haver estat capturat per col·locar-li un emissor, a causa de l'estrès sofert durant l'operatiu, va enterrar aquesta línia de treball a Astúries. Penteriani advoca per oblidar aquest episodi i perdre la por. «A Itàlia habita una subespècie única, peculiar, amb només mig centenar d'individus, i allà els estan marcant».