Troben a la costa de Tenerife un got d'un iogurt de fa gairebé 40 anys

Trencat, però pràcticament sencer. Fins i tot conserva part del color. És l'envàs de plàstic d'un iogurt que va trobar a la costa de Tenerife el gestor del compte a Twitter Caminos de Tierra i que va compartir en aquesta xarxa social.



El vas de plàstic en relatiu bon estat de conservació no té el format dels disponibles en els lineals de venda, ni el logotip es correspon amb l'utilitzat en la marca a l'actualitat. El tipus de lletra i color es correspon amb l'utilitzat per aquesta marca a la dècada dels 80 de segle passat. És a dir, un envàs que té entre 30 i 40 anys d'antiguitat, i que ha acabat dipositat a la costa de Tenerife.



Com indica en el seu tuit, "40 anys donant voltes aquestes escombraries de plàstic". En un missatge que fa una crida a conscienciar de la importància del reciclatge i la natura, ha postil·lat: "Cada un que tregui les seves pròpies conclusions". Fins i tot alguns dels seus seguidors indica que ha trobat envasos semblants a la costa de Gran Canària.