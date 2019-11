Microplàstics per terra, mar i aire

Mentre vostè llegeix això hi ha una bossa de plàstic volant al carrer. S'enganxarà a la tanca d'un solar dels afores i allà començarà a desintegrar-se. La pluja, el sol i el mateix vent que la va portar fins allà la desmembraran a poc a poc, deixant anar del cos original fragments més petits que repetiran el procés de trencament, desplaçament i assentament fins a escales nanoscòpiques. En l'inframón del molecular, el polietilè de baixa intensitat que compon les bosses de supermercat conserva totes les seves propietats visibles: és gairebé indestructible i s'adapta a tot, el mateix s'associa amb metalls pesants que es cohesiona amb altres partícules tòxiques que porta lluny del seu origen, integrat en la pols i en fenòmens atmosfèrics. El microplàstic viatja sense fronteres fins a santuaris de la naturalesa, perquè aquest material inventat per l'home es mou a l'inrevés que una bola de neu, desfent-se a mesura que avança fins a allotjar-se, amb conseqüències encara desconegudes, a l'entorn i a l'organisme dels animals. Per descomptat, en el nostre també. Estudis recents han trobat restes plàstiques de totes les grandàries a l'estómac de catxalots, tortugues, peixos i musclos. Hi ha evidències que les seves partícules arriben a regions inhòspites dels Pirineus, dels Alps, del mateix cercle polar àrtic...

Universitats i organismes han descobert que la contaminació plàstica travessa el nostre cos: l'OMS va trobar partícules en l'aigua embotellada i de l'aixeta i una estudiant de doctorat de la Universitat d'Alacant va comprovar que, com passa a l'Àsia i en altres llocs, entre els cristalls de la sal «made in Spain» que alegra els nostres menjars hi ha també fragments de tereftalat de polietilè i polipropilè.

Sabem des de fa relativament poc que cada setmana ingerim a través dels aliments una quantitat de partícules plàstiques equivalents al pes d'una targeta de crèdit.

Mentre autoritats transnacionals com l'OMS o la UE fan crides a investigar urgentment l'efecte dels microplàstics en la salut i l'entorn, part de la comunitat científica continua estudiant com es propaguen les partícules, una especialització nova però imprescindible per comprendre la pol·lució plàstica. Així s'ha convertit aquest material aliat en la vida quotidiana en una inquietant amenaça microscòpica i global.

A la superfície terrestre

L'any 2020 entraran al mercat global 500 milions de tones noves d'aquest material, en la seva majoria polietilè (ampolles de begudes), polièster (roba) i PVC (pots de xampú). Són envasos, tancaments i filtres com els de Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Mondelez, Unilever, Mars, Procter&Gamble, Colgate-Palmolive, Philip Morris i Perfetti Van Melle; les deu empreses que més contaminen segons Greenpeace. La xifra és una palada més per al piló de 8.300 milions de tones de plàstic que s'han produït al món des que es va inventar aquest material sintètic, segons un treball publicat el 2017 a Sciences Advances.

La seva destinació més freqüent és l'abocador: el 79% s'enterra, el 12% s'incinera i només el 9% es recicla, com recull l'esmentat estudi. «El residu plàstic, format pel de un sol ús, l'industrial i molts altres, amb freqüència no arriba al sistema de recollida d'escombraries i és rebutjat o es perd en l'entorn», afirmen Steve Allen i Deonie Allen, investigadors de la Universitat Strathclyde de Glasgow i autors del treball que confirma concentracions de més de 300 microplàstics per metre quadrat i dia en una àrea verge del Pirineu francès.

Microplàstics recollits en aigües de Balears | GEN-GOB



«El material es trenca en trossos més petits per l'acció de forces mecàniques i químiques: vent, ambients salins o radiació ultraviolada, fins a convertir-se en el que anomenem microplàstics», expliquen per correu electrònic. Els que es generen així es coneixen com a secundaris, mentre que els microplàstics primaris són els que se sintetitzen originalment amb aquesta grandària, com passa amb esferes exfoliants o abrasives i altres productes domèstics i industrials.

Steve Allen sosté que aquestes troballes confirmen que els microplàstics «poden desplaçar-se en llargues distàncies» i que aquest transport atmosfèric «és dinàmic». La hipòtesi del seu estudi relaciona l'aparició de partícules amb pluges i nevades, teoria que es confirma en trobar una «correlació entre moderada i severa» entre elles. «Cal investigar més per saber quant poden viatjar les partícules; amb quina facilitat són arrossegades i transportades pel vent, la neu, la pluja i la convecció i on tenen més possibilitats d'acabar», sosté l'enginyer i autor principal del treball.

Se sap que el microplàstic i el nanoplàstic (segons l'escala d'observació) es mouen, però no d'on vénen ni quants anys tenen. Potser el polietilè pirinenc pertanyia al pícnic d'un esquiador de la passada temporada o fos part d'una bossa de Galerías Preciados llençada al mar des d'un creuer als anys 70. «Avui dia no sabem com mesurar l'edat del microplàstic ambiental, només tenim indicis del desgast atmosfèric que ha sofert», aclareix.

Amb els estudis a la mà, hi ha 6.557 milions de tones de plàstic esperant que el planeta les converteixi en aquesta pols microscòpica.

Al fons del mar

«Inevitablement, gran part del plàstic fabricat a terra acaba al mitjà aquàtic. S'estima que entre un 15% i un 40% acaba a l'oceà. A més, el 33% del que es fabrica cada any es dissenya per tenir un sol ús i es converteix en residu en menys de 12 mesos». Javier Bayo, investigador del departament d'Enginyeria Química i Ambiental de la Politècnica de Cartagena, ha estudiat l'entrada de partícules al mar a través del gran filtre que separa la contaminació terrestre del mar: les depuradores d'aigües residuals urbanes.

L'any 2017 va confirmar que una estació mitjana com la que dóna servei a l'àrea de Cartagena, d'uns 200.000 habitants, reté més d'un 90% dels microplàstics que hi arriben des dels edificis en forma de fragments, films, microesferes i fibres. Encara que Bayo creu que les depuradores «realitzen correctament la seva feina», en la seva recerca demana no deixar-se enganyar pels percentatges: el volum que travessa la membrana i arriba al mar transporta «3.800 milions de microplàstics a l'any».

Tant Bayo com els investigadors escocesos insisteixen que no se sap amb exactitud com afecta el plàstic a l'organisme, però remarquen que els seus polímers són coneguts per actuar com a portadors de metalls pesants o pesticides, per la qual cosa podem estar «introduint aquests tòxics per inhalació o ingestió», explica Steve Allen.

La pol·lució es perpetua i no hi ha solució a la vista. Javier Bayo remarca la necessitat de reduir el consum mentre que l'investigador escocès assenyala que el reciclatge fa al plàstic menys resistent a la desaparició. També alerta de desinformació sobre els bioplàstics, ja que alguns d'aquests productes no solucionen el problema de la fragmentació. «Tot això pot ajudar, però controlar el que ja està en l'entorn és molt difícil», lamenta Allen. És molt possible que aquesta bossa enganxada a la tanca d'un solar dels afores torni algun dia a la seva ciutat. Dins d'un peix, en un paquet de sal o en una ampolla d'aigua.

ENTREVISTA A JAVIER BAYO

Investigador de la Universitat Politècnica de Cartagena i director del Grup de Microplàstics



«Les depuradores no van ser concebudes per frenar aquesta forma de contaminació»

Llicenciat en Farmàcia i doctor enginyer agrònom per la Universitat de Múrcia, és especialista en sostenibilitat. Ha centrat el seu treball recent en l'abocament de microplàstics al mar a través de les depuradores d'aigües urbanes residuals.





L'estudi de microplàstics en aigua residual i fangs de depuradores de la Regió de Múrcia, el nostre projecte amb Hidrogea, el Centre Tecnològic de l'Energia i Medi Ambient (Cetenma) i la Fundació Sèneca, mostra un percentatge mitjà de reducció de microplàstics en l'aigua depurada molt dependent de la tecnologia de depuració emprada, que varia entre el 90% i el 96%. Encara que és difícil extrapolar, són resultats molt similars als obtinguts en altres estudis realitzats a Finlàndia, Escòcia, Suècia o Austràlia. Hem observat que el tipus de tractament de l'aigua emprat en cadascuna d'elles influeix en la sortida de microplàstics al medi. En qualsevol cas, hem de pensar que les depuradores no van ser concebudes per frenar aquest nou contaminant, per la qual cosa cal buscar tecnologies que els eliminin satisfactòriament.

Com passen de la seva forma comercial a partícules?

La radiació solar, l'aigua o la degradació química els converteix en microplàstics secundaris. El procés de degradació i fragmentació és molt variat, depenent del polímer plàstic de què es tracti i dels additius que s'hi hagin pogut afegir.

Quins efectes té en organismes i ecosistemes?

Es parla del seu mal físic en ser ingerit per éssers vius, a més de produir-los una sensació de sacietat que podria causar mort per inanició. En qualsevol cas, sembla que el més important, des del punt de vista toxicològic, serien els additius emprats en la seva fabricació (antioxidants, colorants, retardants de flama) i la capacitat que puguin tenir aquests microplàstics de transportar altres contaminants presents en l'aigua, tant orgànics com inorgànics. Hi ha pocs estudis en humans. S'han detectat microplàstics en aliments, en aigua de proveïment i en mostres d'aire, per la qual cosa l'exposició a través de la dieta i de l'aire inhalat és totalment factible. Ja hi ha treballs realitzats en femta humana. En éssers vius s'ha observat que poden exercir mal físic per abrasió, bloqueig del tracte digestiu, menys activitat reproductiva i fins i tot mort per malnutrició. Se sap poc respecte dels riscos per a la salut humana dels microplàstics, i el que se sap està envoltat d'incertesa. Avui no hi ha evidència d'un risc generalitzat per a la salut humana.