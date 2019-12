Aquest és «el menú més important» de la vida dels germans Roca

Els germans Roca han elaborat el menú per dinar oficial dels caps d'Estat i de Govern en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) que ha arrencat aquest dilluns 2 de desembre a Madrid.



Joan Roca ha explicat que han volgut "explicar els problemes mediambientals a través dels plats" amb un menú elaborat amb productes locals que fessin "reflexionar".



Ha precisat que és "un menú que va més enllà de la idea de menjar". "En aquest cas, hem comptat problemes mediambientals: el problema de l'aigua, l'escalfament dels mars, l'excessiu consum de carn, la pèrdua de coneixement sobre les conserves, sobre allargar la vida dels vegetals o el baix consum de llegums", ha explicat Joan Roca.





Els germans Roca a Ifema | EP

Mar i muntanya vegetal

Els germans Roca han participat després del dinar en un esdeveniment a la zona verda de la COP25, a Ifema, en què han explicat els plats de menú que han servit als líders mundials, un menú que, segons han dit és "el més important" que han donat en la seva vida. "És un menú commovedor, saborós, però també reflexiu", ha explicat Josep Roca.Per la seva banda, Joan Roca ha desgranat del menú: un consomé de fongs que "apel·lava a l'escassetat d'aigua i de la necessitat d'aprofitar aquest recurs"; brioix de tòfona, que "parlava de la terra, que cal cuidar-la"; un bombó líquid de figa de moro "apel·lant a les varietats invasores"; i al cranc blau, "que està transformant els ecosistemes marins de la zona del Delta".Els mandataris també han pogut assaborir un plat de mar i muntanya tot vegetal, per a "reclamar l'atenció sobre l'escalfament dels mars"; un altre de llegums amb verdures adobades per fomentar el seu aprofitament; i un plat de vegetals de l'horta de Múrcia, que recordava les inundacions recents.Així mateix, amb la incorporació de la remolatxa, de textura similar a la carn, han volgut apel·lar a l'"excessiu consum de carn". A més, els germans Roca han anat més enllà i han servit el menú en plats de vidre reciclat. Joan Roca ha explicat que alguns dels plats que han servit aquest dilluns ja estaven al seu restaurant des de fa temps.