El canvi climàtic asfixia els oceans i amenaça les espècies marítimes

El canvi climàtic i la contaminació estan reduint l'oxigen als oceans i amenacen la biodiversitat marítima, segons un estudi de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN), presentat aquest dissabte al COP25. Sense oxigen, s'altera l'equilibri de la vida marítima, i s'afavoreixen les espècies més tolerants a la seva absència, com els microbis, les meduses i alguns tipus de calamar, mentre que creix exponencialment el risc per la majoria dels peixos i, especialment, per a tonyines, taurons o peixos espasa.

"Aquestes espècies comencen a anar cap a zones d'aigües menys profundes riques en oxigen, cosa que les fa més vulnerables a la sobrepesca", afirma la UICN.

Segons l'estudi, l'any 2100, si no hi ha canvis en l'actitud de la humanitat per reduir els efectes del canvi climàtic, es reduirà entre un 3% i un 4% el nivell d'oxigen dels oceans a tot el planeta.

Actualment, hi ha uns 700 espais arreu del món que tenen condicions baixes d'oxigen a l'aigua, quan als anys seixanta eren només 45.