Canvi climàtic: 5 propòsits per a tu i per al medi ambient

En el nostre dia a dia hi ha moltes coses que podem fer i altres que podem evitar per contribuir a la conservació del planeta. Són accions que ajuden a la sostenibilitat mediambiental i a frenar el canvi climàtic, que és l'amenaça mediambiental més gran a què s'enfronta la humanitat i les consenqüències del canvi climàtic poden ser devastadores. Per això hem d'actuar posant-hi el nostre gra de sorra.

Endesa és una de les empreses elèctriques més compromeses del món amb el medi ambient i la sostenibilitat. Molts certificats l'acrediten i reconeixen el seu esforç i compromís amb la millora del planeta.



Evita els plàstics d'un sol ús

Portar cistell i bosses de roba per anar a comprar, i utilitzar ampolles reutilitzables són solucions per generar menys envasos. Així, contribuiràs a no acumular més tones de plàstic, molt perjudicial per al medi ambient. Segons les Nacions Unides, el 80% de les escombraries del mar són plàstic. Les bosses de plàstic triguen 150 anys a descompondre's, i les ampolles de plàstic 1.000 anys.

Aposta pel vehicle elèctric per a una mobilitat més sostenible

Segons l'Agència Europea del Medi Ambient, un vehicle elèctric emet, de mitjana, un 30% menys de contaminació a l'atmosfera que un de gasolina. El cotxe elèctric, a part de ser menys contaminant, té menys avaries. I econòmicament s'amortitza a partir dels 10 anys o abans si s'usa amb freqüència. A partir de 15.000 quilòmetres anuals, a la butxaca li surt més barat aquest tipus de turisme.

Contribueix a un consum d'energia més eficient

Alguns consells per aconseguir una economia més sostenible són: apagar completament i desendollar els aparells elèctrics un cop n'hagis fet ús, utilitzar electrodomèstics i bombetes de baix consum i poca contaminació, instal·lar termòstats per ajustar el consum a les necessitats tèrmiques, i aïllar de manera eficient portes i finestres. Per posar un exemple, aquesta darrera actuació et pot suposar fins a un 60% d'estalvi del consum de calefacció.

Obté energia solar com a alternativa a l'electricitat

T'has plantejat instal·lar plaques solars a casa i aprofitar el sol per fer autoconsum fotovoltaic? L'energia solar és neta, abundant, barata i no s'emet CO2 per aconseguir-la. Perquè te'n facis una idea, un habitatge unifamiliar amb vuit plaques solars pot estalviar el 30% de consum anual, que equival a més de 500 euros/any. La instal·lació suposaria una inversió de 71 euros mensuals durant 84 mesos.

Recicla per no malmetre el planeta

La preocupació pel medi ambient augmenta per la informació que rebem sobre el canvi climàtic i les seves causes, i reciclar és el primer pas per reduir els residus. El reciclatge és un procés que té com a objectiu convertir deixalles en nous productes i permet, entre altres coses, disminuir el consum de nova matèria primera, l'ús d'energia i la contaminació. Tant en llars com en negocis, el reciclatge és un bon hàbit que ajuda a estalviar energia i reutilitzar matèries primeres.