Ocupació verda: activitat sostenible i nou motor per a l'economia

L'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya ho ha deixat clar. Les mesures adoptades al nostre país per combatre la crisi climàtica s'han convertit no només en una necessitat, sinó també en una oportunitat per generar ocupació de qualitat. Les dades són reveladores. En aquests moments, l'ocupació verda manté 530.947 llocs de treball, des dels 147 comptabilitzats a Ceuta i Melilla als prop de cent mil a Catalunya, l'autonomia més avançada.

Són ocupacions repartides en activitats tan diverses com el tractament i la gestió d'aigües residuals, gestió de residus sòlids (es produeixen 500 quilos d'escombraries per habitant i any), energies renovables, gestió de zones forestals, serveis ambientals a empreses, educació i informació ambiental, agricultura i ramaderia ecològica, mobilitat elèctrica€ tot un ventall d'ocupacions clau per a la sostenibilitat d'un planeta que no té pla B.

A escala global, l'Organització Mundial del Treball calcula que fins el 2030 l'economia verda crearà més de 24 milions d'ocupacions bio al món, destacant, entre d'altres, algunes encara poc conegudes com les de comunicador ambiental, tècnic de turisme sostenible o ecodissenyador.

Què és l'ocupació verda? Es defineix com qualsevol activitat professional que ajudi a protegir el medi ambient i a combatre el canvi climàtic estalviant energia i matèries primeres, fomentant les energies renovables, reduint les deixalles i la contaminació, o protegint la biodiversitat i els ecosistemes. Les ocupacions verdes no són ja un somni utòpic. A tot Europa s'està avançant cap a una major sostenibilitat amb la creació de noves feines, més estables, de més qualitat i que garanteixen els drets dels treballadors i les treballadores.

L'ocupació en el sector ambiental a Espanya representa avui un 2,62% de la població ocupada. I, en concret, el 20,6% del total de les ocupacions verdes es concentra en el sector de les renovables, en el qual s'ocupen 109.368 llocs de treball, xifra que només és superada pel sector dedicat a la gestió i tractament de residus, amb 140.343 llocs de treball. Aquestes xifres s'incrementaran en els pròxims anys per les noves normatives que van apareixent, que empenyen cap a un nou model energètic.

Residus: 26%



L'activitat de major pes en l'ocupació verda tradicional a Espanya és, per tant, la de gestió de residus, que concentra més d'una quarta part de l'ocupació verda total (140.343 llocs de treball, el 26,4% del total). Es tracta d'una activitat que no només no ha esgotat el seu potencial de creixement, sinó que es troba encara en els inicis de la fase d'enlairament, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica. De fet, el reciclatge d'envasos de vidre genera ara mateix gairebé 7.900 ocupacions a Espanya, segons un informe de la Universitat de Màlaga. Ja hi ha 14 plantes de tractament, 12 fàbriques d'envasos i més de 290 companyies de recollida a Espanya.

En general, el desenvolupament de models de consum i de producció sostenibles genera un potencial per transformar el panorama laboral actual i orientar-lo cap a sectors d'alta tecnologia, com les energies renovables; però també en sectors més tradicionals com la fabricació i la construcció; l'agricultura i la pesca o els sectors de serveis com ara el càtering, el turisme, el transport i l'ensenyament.

Però per a això, segons els analistes, fa falta un canvi social i polític. Social, perquè la societat ha d'entendre que el camí actual és insostenible, que el model econòmic basat en l'especulació i la construcció sense límits és equivocat. I polític, perquè l'actual dinàmica dels partits i governs, els objectius dels quals semblen limitar-se a conquistar i mantenir-se en el poder, fan inviable qualsevol projecte sostenible a llarg termini en el temps.

Un dels exemples d'ocupació verda més arrelada és la rehabilitació energètica d'edificis. Aquesta activitat és un nínxol de treball que ofereix moltes oportunitats als antics empleats de la construcció, molts d'ells ara en situació de desocupació, malgrat el repunt de l'activitat. A més, redueix la dependència energètica i ajuda a mitigar els efectes del canvi climàtic.

Un estudi de l'Institut d'Estudis Econòmics (Ineca) de la Universitat d'Alacant sobre les oportunitats i necessitats d'ocupació basades en les noves tecnologies ha permès detectar oportunitats d'ocupació ecològica, per exemple, en els camps de la instal·lació i manteniment d'energies renovables per a diferents usos; l'especialització en economia circular, particularment referida a la gestió de residus; i l'impuls de l'eficiència energètica en els principals sectors productius.

Més ocupacions que acomiadaments



En canviar el model econòmic, hi haurà gent que vagi a l'atur, però «per cada ocupació que es perdi, se'n crearan quatre de noves», gràcies a les indústries netes. Així ho afirmava recentment la directora general de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica, Sonia Castañeda. Aquests canvis poden provocar la pèrdua de sis milions de llocs de treball, però al seu torn permetran la creació de 24 milions de noves ocupacions fins el 2030, segons Castañeda.

L'estudi d'Ineca destaca que turisme, energia o construcció són els sectors que més treballs verds poden generar i subratlla la importància de la formació per aconseguir professionals qualificats. L'activitat de l'energia, l'aigua i els residus generen el 40% de l'ocupació verda i seran crítics per a tota la transformació, perquè són transversals a molts altres sectors», assegura l'autor de l'informe, Armando Ortuño

En els sectors de la energia solar i l'autoconsum «podem fer un salt espectacular», pronostica Ortuño, perquè en el de l'aigua «ja el vam fer fa temps». Amelia Navarro, d'Hidraqua (Grup Suez), assegura que «l'escassetat d'aigua ha estat un risc que s'ha transformat en una oportunitat, gràcies al compromís de l'economia circular, a través de la gestió intel·ligent, eficient i sostenible dels recursos hídrics». De fet, aquesta companyia ha augmentat l'ocupació verda, apostant per funcions enfocades a l'eficiència i la sostenibilitat, com les relatives a la innovació i la digitalització en el sector per desenvolupar una gestió amb menors pèrdues d'aigua i més eficient en tots els aspectes.

El sector públic exerceix també un important paper. Es tracta d'administracions i empreses públiques. Aquests llocs de treball miren de materialitzar i executar les cada vegada majors competències que té l'Estat, els governs autonòmics i els ajuntaments en matèria de medi ambient: política ambiental, desenvolupament de lleis, control i vigilància d'aquestes normatives i execució directa de determinades activitats i programes ambientals. Aquest col·lectiu genera en el seu conjunt 53.072 ocupacions, la qual cosa representa un 10% de l'ocupació ambiental del país.

En cinquè lloc es troba l'activitat d'agricultura i ramaderia ecològiques (49.867 llocs de treball, el 9,4% del total), un sector considerat en plena expansió en l'actualitat i amb un elevat potencial per a la generació d'ocupacions a Espanya perquè la superfície explotada no para de créixer. La major sensibilització de la ciutadania a l'hora de consumir aliments fa que es produeixi un major interès cap als productes de proximitat i un major rebuig cap a la ramaderia industrial o els productes agrícoles amb una alta petjada de carboni per la seva llunyana procedència

Els serveis ambientals a empreses (consultoria, enginyeria i auditoria ambientals) representen el 5% d'ús del sector (26.354 ocupats). Aquest subsector ha experimentat un important creixement pels estímuls que rep per a la seva implantació.

L'esforç col·lectiu per reduir les activitats contaminants i substituir-les per altres més respectuoses està revelant-se, en suma, com una font inesgotable de creixement econòmic.