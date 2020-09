Agrienergia: exemple de sostenibilitat i energia verda de km0

Agrienergia som una empresa d'energia amb més de 120 anys d'experiència en el sector que vam iniciar la nostra pròpia producció d'energia amb diferents centrals hidràuliques construïdes en el transcurs del riu Fluvià. Sabem que cal consumir energia per avançar com a societat, garantint un millor nivell de vida per a tothom, però promovem que aquesta es consumeixi de manera sostenible i pragmàtica, escollint una energia verda i de km0, sempre que sigui possible i, a més, escollint una empresa que treballi per una transició energètica eficient. Actualment estem treballant en diversos projectes d'autoconsum, solucions de recàrrega de vehicles elèctrics, energia distribuïda i comunitats locals d'energia. En definitiva, assumim la responsabilitat que ens pertoca com a empresa per facilitar la transició cap a un model energètic més eficient pel medi ambient i les persones.

Aquest esperit i aquesta declaració d'intencions es tradueix per exemple en la nostra tarifa eficient. Passat l'estiu tornem a la rutina, i és un bon moment per organitzar i replantejar actituds quotidianes que podem fer d'una manera més eficient i amable amb el nostre entorn.

Per això, volem proposar-te la nostra Tarifa Eficient, amb la qual és molt probable que estalviïs diners cada mes en la teva factura elèctrica, a la vegada que col·labores amb el canvi cap a un sistema energètic més sostenible. La Tarifa Eficient premia el consum elèctric en les hores de menys demanda d'energia, en les quals hi ha excedents d'electricitat en el sistema, i en les quals fonts renovables, com l'eòlica, produeixen molt. Tradicionalment, en les hores de més demanda d'electricitat, el sistema simplement apujava la producció d'energia, garantint així que tots gaudíssim de l'energia que demanéssim en el moment desitjat. Això és un dels pilars del nostre sistema elèctric: la garantia de subministrament per a tothom. Però, amb la incorporació de fonts de generació renovable «no gestionables», com són l'energia solar o l'eòlica, amb les quals no es pot controlar quant ni quan produiran energia, s'ha d'intentar desplaçar consum des de les hores de més demanda a les hores amb menys demanda, per tal de fer més fàcil garantir la seguretat de subministrament per a tothom, sense necessitat d'engegar centrals tèrmiques contaminants. Aquestes hores de menys demanda van des de la nit (23 h), fins al migdia (13 h), i són les hores a les quals consumir té un preu més econòmic, tant per la part dels peatges que cobra el sistema a tots els consumidors, com per la part del preu de l'energia (els dos components de la factura elèctrica abans d'aplicar l'IVA). Concentrar consums a aquestes hores econòmiques no és difícil ara que tenim electrodomèstics programables. L'experiència ens diu que sense fer res un habitatge normal té generalment un 30% del consum al període de preu més baix, i ja li surt a compte el canvi de tarifa. A partir d'això, com més consum es desplaci a aquestes hores més gran serà l'estalvi, i més gran també el suport que amb aquest gest estaríem donant a la natura i al canvi de model energètic. Per a nosaltres consum intel·ligent vol dir consum sostenible, responsable i estalviador.

Et proposem que et canviïs a la nostra Tarifa Eficient, per fer més intel·ligent el teu consum d'energia 100% verda i km0, elements de sostenibilitat i responsabilitat col·lectiva que des d'Agrienergia ja fa anys que posem al teu abast.