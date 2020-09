Energia 100% ecològica per a l'habitatge i el cotxe

El canvi climàtic i l'escalfament global són problemes que cada vegada preocupen més a escala mundial. Les contribucions i els canvis en l'estil de vida que cadascú porta a terme serveixen per millorar la situació a petita escala. Un exemple d'aquestes petites transformacions que marquen la diferència és el consum d'energia en l'habitatge i en el transport. Així, l'empresa Atisol, ubicada a Banyoles, ha creat el dispositiu BEgreen, un gestor d'energia que permet alimentar tant l'habitatge com el cotxe elèctric a través de l'energia solar. Així, el dispositiu permet no tan sols generar energia 100% renovable i ecològica, sinó també estalviar, ja que el cost de la instal·lació s'amortitza en 8 anys.

BEgreen és un equip que gestiona totes les fonts d'energia per aconseguir la sostenibilitat de la casa. El gestor d'energia funciona a partir d'unes plaques fotovoltaiques instal·lades a l'edifici, que compten amb una potència suficient per poder subministrar la casa mentre fa sol, aproximadament entre les 9 i les 18 hores. Durant la resta d'hores del dia en què no fa sol, és a dir, entre les 6 i les 9 del matí i entre les 18 h i les 23 h serà el cotxe elèctric, connectat a BEgreen, el que subministrarà l'energia elèctrica de la seva bateria a l'habitatge, ja que el sistema no tan sols és capaç de carregar el vehicle, sinó també de treure l'energia que té emmagatzemada.

Durant el període entre les 23 h i les 6 h del matí, la casa funciona amb l'energia de la xarxa elèctrica convencional, que també carrega la bateria del cotxe per l'endemà. Tot i això, per assegurar que l'energia consumida acaba deixant un balanç energètic 100% ecològic, BEgreen incorpora més potència solar fotovoltaica de la necessària per fer funcionar la casa durant el dia. Aquesta energia extra es lliura a la xarxa convencional, de manera que el que es consumeix a la nit queda compensat amb el que el sistema aporta durant el dia. Aquesta energia extra compensa no només el consum elèctric que la casa fa durant tota la nit, provinent dels electrodomèstics endollats com la nevera, o les llums obertes, sinó també la càrrega completa del cotxe. Així, s'aconsegueix deixar de banda completament l'energia convencional i utilitzar-ne de verda per a combatre l'escalfament global. El sol serà la font principal d'energia tant de l'habitatge com del transport, dos dels àmbits on més contaminació genera l'ésser humà.



Amortització econòmica

A més, l'únic moment en què la xarxa convencional entra en joc, coincideix amb la franja horària en què el cost de l'energia és més barat. El consum elèctric diari es pot dividir en tres franges en funció del cost. A la nit és la més barata. Al matí, entre les 7 i les 9, té un cost mitjà. A partir de les 13 h i fins les 23 h, quan la casa es nodreix de l'energia solar i de la bateria del cotxe, és el període més car.

A més a més, amb la normativa vigent, tota l'energia aportada a la xarxa per mitjà d'energies renovables, com en aquest cas la solar, serà descomptada de l'energia convencional, o bé en cost o en potència. D'aquesta manera, tota l'energia consumida a la nit serà a cost zero, permetent recuperar la inversió de la instal·lació fotovoltaica al cap de 8 anys. A partir de llavors, el gestor d'energia BEgreen genera beneficis de 2000 ? anuals. A més a més, protegeix de les fluctuacions de la xarxa i talls de subministre gràcies a l'UPS intern.

Actualment, la solució BEgreen és aplicable als models Nissan Leaf (tant el model del 2012 com l'actual) i els models 100% elèctrics de Lexus, Mitsubishi i Honda. Tota la informació està disponible a: www.atisol.net.