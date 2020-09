L'autoconsum fotovoltaic a les llars: a l'alça malgrat la COVID-19

La província de Girona disposa d'un total de 695 instal·lacions legalitzades, gairebé un 15% d'un total de més de 4.700 a tot Catalunya. Barcelona, Tarragona i Lleida compten amb 3.470, 354 i 299 instal·lacions, respectivament.

Quant a la potència, la demarcació suma 9.210 kW de potència fotovoltaica instal·lada, un 12% d'un total de més de 74.700 kW arreu de Catalunya. Barcelona, Lleida i Tarragona compten amb 45.684 kW, 12.341 kW i 7.519 kW, respectivament.



Autoconsum residencial

El creixement més important a la demarcació gironina ha estat en l'àmbit domèstic, en part gràcies a iniciatives com la de la cooperativa Som Energia l'any 2019, en què es va promoure una compra col·lectiva de 100 llars fotovoltaiques.

L'empresa gironina Audit Energia va ser la guanyadora del concurs i aquest mes de setembre finalitzarà l'execució i legalització de 100 instal·lacions, 1 de cada 7 a la demarcació, segons l'Observatori.

Els resultats del projecte GirSolar de Som Energia són els següents: 1055 panells instal·lats, que sumen 332 kW i una producció anual de 450.000 kWh. La producció equival al consum de 130 llars o recórrer 2.640.000 km en vehicle elèctric. O el que és el mateix: evitar anualment 108.000 kg de CO2 en el consum elèctric de les llars o de 158.000 litres de gasolina; unes xifres que demostren que la transició energètica és possible i a l'abast dels ciutadans.



Compres col·lectives

A la província hi ha altres iniciatives col·lectives per promoure la generació d'electricitat de km0, com la de la comercialitzadora i distribuïdora elèctrica Electra Avellana, del Pla de l'Estany. Preveu executar 50 instal·lacions fotovoltaiques pels seus clients els propers 4 mesos.