Com viure en un món sense plàstic?

L'exagerat consum de plàstic i la seva dificultat per eliminar-lo s'ha convertit en dels grans problemes del planeta. Cada cop generem més plàstic i llavors no sabem com eliminar-lo i tractar-lo. A les nostres mans està la possibilitat de reduir-lo simplement portant a terme algunes accions dins de la nostra vida quotidiana. L'esforç ha de ser col·lectiu però també s'ha de començar des d'una voluntat individual. A poc a poc, es va intentant conscienciant la població que es poden utilitzar determinats productes sense necessitat de fer servir el plàstic. Des de la bossa de la botiga fins a l'embocall d'un entrepà.

Es pot viure en un món sense plàstics? Doncs sí. Absolutament sí. Per exemple, des de la Generalitat s'han editat una sèrie de consells per contribuir a la millora del medi ambient sense fer servir material de plàstic. Primera acció que hauríem de tenir tots en compte en la nostra vida diària: Per anar a comprar a la botiga de queviures o al supermercat es poden fer servir bosses de roba -ara n'hi ha de totes mides- o bé cistells com es feia antigament. D'entrada podem renunciar als productes que siguin sobreenvassats i on ja es veu que hi ha un excés en l'ús de plàstic. També podem buscar gots i tasses reutilitzables i deixar de fer servir els típics gots de plàstic blanc que tenen la particularitat que són molt dificils d'eliminar. Un altre consells que ens dona la Generalitat és evitar de la mateixa manera els coberts i les palletes de plàstics. Algunes cases comercials ja han anunciat que han deixat de servir als clients i comensals les típiques palletes de plàstic. En el seu lloc s'han substituit per unes d'un material que es reciclat en la majoria de casos.

També ens aconsellen comparar productes d'alimentació a granel. Evitem així els que venen presentats en l'interior d'un plàstic. A la vegada això ens permet fer una compra més ajustada i evitar el malbaratament alimentari, una altre de les grans pandèmies de la raça humana. I una altre consell és utilitzar la carmanyola i evitar els embolcalls de plàstic a l'hora de fer un entrepà.

Són passos molt senzills de seguir i que no ens han de suposar cap esforç. Si volem solucionar el problema a escala global i mundial hem de començar primer per nosaltres mateixos amb accions que podem fer de manera individual. Tot plegat es basa també en fer un consum responsable per constribuir a la sostenibilitat i conscienciar-nos a nostres mateixos que els canvis estan a les nostres mans.