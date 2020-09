Telefónica multiplica els seus serveis per a una recuperació més verda

La importància de la connectivitat i les tecnologies de la comunicació va quedar patent durant els mesos que va durar el confina ment. Des que va esclatar la crisi sanitària provocada pel coronavirus, la vida s'ha recolzat en la tecnologia. Tant és així, que el creixement del trànsit a les xarxes de Telefónica durant les primeres setmanes de la pandèmia va ser superior al de tot el 2019. La infraestructura de telecomunicacions segueix sent fonamental per a la reactivació econòmica i els reptes que es presenten per davant. "Ara que estem tractant d'impulsar una recuperació pròspera, més justa i verda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides són el marc vàlid que ens ajuda a definir les nostres prioritats", explica la directora de Propòsit, Diversitat i Agenda 2030 de Telefónica, Arancha Díaz-Lladó.

La companyia sent com mai la seva responsabilitat amb l'ODS 9, que té com a objectiu construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. L'ODS 9 és, a més, la base per promoure l'aprenentatge en línia, peça essencial per garantir una educació de qualitat per a tots (ODS 4) i preservar l'entorn i frenar el canvi climàtic (ODS 13).

Aprendre a aprendre

El confinament i la tornada a les aules han posat de manifest la urgència de transformar l'educació. Es necessiten models mixtos que combinin la formació presencial i en línia. L'aprenentatge a distància ha d'estar a l'abast de tots, cosa que implica eliminar la bretxa digital. D'aquí que Telefónica hagi manifestat que farà l'esforç més gran per impulsar la digitalització completa d'Espanya: la companyia ha adquirit el compromís que el 2025 la fibra òptica cobreixi el 100% del país, i de ser líder en la implantació de la tecnologia 5G. Per aconseguir-ho, al setembre ja ha encès la seva xarxa de 5G amb l'objectiu d'arribar al 75% de la població aquest mateix any.

La cura del planeta

La digitalització també pot ser un factor clau per protegir l'entorn. Avui dia, la societat està més sensibilitzada amb el desafiament de cuidar el medi ambient, plasmat en diversos ODS. La recuperació ha de ser verda, com ha expressat Telefónica al sumar-se a la Declaració "Unint Negocis i Governs per a una millor recuperació" i el Manifest espanyol per a una recuperació econòmica sostenible. El nou Pacte Verd Europeu ajudarà a avançar, però és necessària alguna cosa més: el compromís real de les empreses amb la cura de l'entorn i la seva involucració per aconseguir una economia baixa en carboni.

Per sort, ja hi ha un gran nombre de serveis per a empreses. Les solucions de teletreball, el núvol, els serveis digitals per gestionar les flotes de vehicles, l'energia que consumeixen els edificis i els residus de les ciutats, entre altres. En el cas de Telefónica aquests serveis porten el distintiu Eco Smart, un segell que incorpora diverses icones per mostrar la seva capacitat d'aconseguir un estalvi d'energia, aigua i CO2 i afavorir l'economia circular. Són solucions que funcionen amb electricitat 100% renovable.

Així, les empreses que van digitalitzar els seus llocs de treball a través de les solucions Eco Smart de Telefónica durant els mesos del confinament van evitar l'emissió de 2,2 milions de tones de CO2. En efecte, és evident que els avenços tecnològics poden ser molt poderosos, d'aquí que la companyia hagi decidit donar-los la importància que mereixen per orientar-los correctament i posar-los al servei del progrés.