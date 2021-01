L'escalfament colpeja el comerç just

Plagues d'insectes, períodes de sequera cada vegada més llargs, onades de calor més freqüents o pluges més torrencials estan tenint major incidència en l'agricultura, especialment per als productors de petites explotacions en les zones més vulnerables del món. Són llocs on l'estrès hídric o els efectes del canvi climàtic ja no són advertiments científics: són la realitat del dia a dia. Per aquest motiu l'última cimera del comerç just, celebrada a Lima a finals se 2019, va col·locar el focus en la lluita contra l'emergència climàtica com a gran desafiament per encarar el futur amb garanties.

La solidaritat entre les primeres potències mundials i els països en vies de desenvolupament, amb un pagament just per la matèria produïda i unes bones condicions per als treballadors, van marcar el naixement del comerç just. La sensibilització ambiental inicial va donar pas, dècades després, a una preocupació creixent per l'impacte de l'escalfament global, ja que l'augment de les temperatures, o els fenòmens meteorològics extrems, tenen una especial incidència en el sector agrícola. En molts punts de Colòmbia, per exemple, les plantacions de cafè han hagut de desplaçar-se a zones més altes i més propícies.



Transformar l'economia



En aquesta cita a Lima van participar més de tres-centes persones entre representants d'organitzacions de comerç just, acadèmics, activistes o institucions governamentals, entre altres. Tots ells van acudir a la recerca de noves col·laboracions entre entitats per donar resposta al repte de transformar l'economia global a través del comerç just, mantenint relacions harmòniques entre productors, consumidors i el medi ambient. És un objectiu gens senzill, especialment ara en plena crisi sanitària per l'expansió del coronavirus.

Una parada amb informació sobre diversos projectes i activitats sostenibles. Levante-EMV

El cafè, el cacau, el te o la fusta són alguns dels productes més reconeguts dins dels canals de comerç just. Per a això necessiten sistemes de certificació que garanteixin que es compleixen criteris d'igualtat i ambientals, així com la legalitat de la procedència. En el cas de la fusta, cal demostrar que es dóna una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i que hi hagi una gestió sostenible de les muntanyes, especialment amb la desforestació creixent que s'està donant sobretot en la zona de l'Amazònia.

Des d'Intermon Oxfam diuen que els seus productes Tierra Madre serveixen per recordar «que tot allò que es menja prové de la terra i que cal posar en valor la qualitat de les matèries primeres naturals amb les quals s'elaboren els productes». «Es conreen de manera natural i tradicional», assenyalen, i posen l'accent principalment que estan lliures d'«intermediaris innecessaris, de desigualtat de gènere, d'explotació infantil, que suposen un benefici per a les comunitats on es produeixen i no generen agressions a la terra per la qual cosa són molt respectuoses amb el medi ambient».



Sense mesures d'adaptació



«Els països menys desenvolupats, d'on vénen els productes de comerç just, com poden ser l'Índia, el Perú, Uganda, Nicaragua o Guatemala, estan igual d'exposats que nosaltres al canvi climàtic; la diferència és que nosaltres podem disposar de més mesures d'adaptació i mitigació», explica Paco Juan, responsable de l'Àrea de Màrqueting i Vendes de Comerç Just d'Oxfam Intermón a la Comunitat Valenciana i Murcia. «Davant l'escassetat d'aigua, als països més desenvolupats tenim més mitjans per a aconseguir aigua neta. Això, per exemple, no és possible a Guatemala. Allà, l'increment de períodes de sequera motivats pel canvi climàtic fa que la producció local d'aliments s'hagi reduït, la qual cosa ha generat més atur i més fam», assenyala Juan. «Això provoca més emigració cap als Estats Units i més problemes de seguretat», argumenta Juan.

L'Organització Mundial del Comerç Just (WFTO), de fet, ha aprovat la incorporació d'un principi de treball sota el lema «Protecció del planeta i lluita contra el canvi climàtic», amb el qual combatre l'emergència climàtica, que s'ha convertit en un element fonamental d'aquest moviment. El 86% dels grups productors amb els quals treballa Oxfam compten també amb certificació de producció ecològica.

«Hem fet costat a algunes cooperatives per ser més resilients i optem per organitzacions de productors i productores amb explotacions agràries de petita escala», assenyala Juan. «Millorem els embalatges dels productes i apostem per materials 100% reciclables o compostables, així com utilitzar únicament energia 100% procedent de fonts renovables», postil·la.

Però el comerç just no pot circumscriure's als productes procedents de l'altre extrem del planeta. Col·lectius ambientalistes advoquen per mirar cap a a allò local, pel cap alt pròxim. Primer, per qualitat alimentària, però també perquè es redueixen els marges per evitar que grans firmes o multinacionals facin negoci a costa dels petits productors. A més, es disminueixen les emissions pel transport, el tipus d'embalatge i el posterior repartiment.

«Comprar productes de temporada que es conreen al costat de casa nostra contribueix a conservar el medi rural i reduir els efectes del canvi climàtic. Cada vegada és més comú trobar taronges que vénen de grans plantacions de Sud-àfrica o el Brasil, quan molts camps valencians es queden sense recollir perquè el preu de compra no cobreix el cost de recol·lecció», comenta Paco Juan.

Per a Greenpeace, la forma com es consumeix és la causa i la conseqüència de molts problemes ambientals que afronta el planeta. Alguns d'ells, no menors, com la desforestació, la invasió plàstica, el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Per aquest motiu les petites decisions diàries compten per combatre l'emergència climàtica.

Juanjo Martínez



«La falta de pluja és dramàtica per a aquesta mena de producció»

Juanjo Martínez

President de World Fair Trade Organization a Europa

A Espanya es compra molt comerç just?

En termes relatius i comparat amb altres punts d'Europa, no, però és cert que en els dos últims anys hem passat de facturar 40 milions a l'any a 140 milions. Encara que, és clar, Anglaterra o Alemanya estan en 1.100 miliaons.

A què ho atribueix?

Aquí no hi va haver en el seu moment un impuls per part d'actors clau. Això dels dos últims anys ha estat reacció a una demanda més exigent de gent que vol productes sostenibles, o que no tinguin plàstic, per exemple.

Per què recomanaria aquest tipus de comerç?

Perquè al seu darrere hi ha gent que pot viure dignament del seu treball i a més produeixen de manera respectuosa amb el medi natural. A nosaltres ens agrada que ens tractin bé a les nostres feines.

Què ens aporta com a societat consumir aquests productes?

Són d'una qualitat superior a la mitjana per la forma com s'han conreat, molts d'ells a més procedents de l'agricultura ecològica. I el seu preu no és molt més elevat. És cert que procedeixen de països tropicals i cal transportar-los des de molt lluny, però es tracta en la majoria dels casos de productes per als quals no hi ha alternativa als nostres països.

Els productes de comerç just són més sostenibles, més respectuosos amb el medi ambient. Per tant, entenc que el canvi climàtic ha d'afectar més aquestes zones vulnerables afectades per l'estrès hídric o les onades de calor acusades.

El canvi climàtic té molt més impacte als països de la franja tropical que a Europa, els Estats Units, Austràlia o Sud-àfrica. Les condicions més extremes o la disminució de la pluja és dramàtica i té molta influència en els productes com el cafè o el te. Hi ha cooperatives més afectades que unes altres, però totes ho estaran en breu perquè les alteracions del canvi climàtic vénen per quedar-se. Hi ha plagues que abans no existien. Algunes, com el fong Hemileia Vastatrix, va a més des de fa set anys als cafetars. /M. M. CALABUIG