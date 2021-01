Les altres víctimes del canvi climàtic

El llangardaix gegant de Gran Canària (Gallotia stehlini) ha estat històricament l'únic espècimen d'aquests rèptils autòctons que ha aconseguit sobreviure gairebé en les mateixes condicions des de fa centenars d'anys. Sense gaires depredadors, aquest habitant de les illes Canàries es mantenia aliè a la important extinció que estaven sofrint els seus cosins a la resta de l'arxipèlag. No obstant això, la seva vida va fer un gir el 2008, quan les autoritats canàries van trobar els primers signes d'assentament de la colobra real californiana (Lampropeltis getula californiae), molt lluny del seu hàbitat natural. Aquesta espècie exòtica aviat va trobar en el bon clima de Canàries un lloc on pondre i començar una nova vida.

Gràcies a aquesta magnífica situació, poc després es va convertir en una plaga i en una veritable amenaça per als exemplars d'aquest llangardaix, que ha passat de regnar l'illa amb nombroses poblacions de fins a 400 rèptils en una mateixa hectàrea, a una presència de poc més de 40 al mateix espai una dècada després que la colobra comencés a vagar per les illes.

Com el llangardaix gegant de Tenerife, existeix un ampli espectre d'espècies autòctones a Espanya que estan tractant de sobreviure, competint amb fauna i flora invasora que ha començat a poblar el país els últims anys. Les espècies exòtiques estan afectant crustacis, com el cranc de riu; mamífers, com el visó europeu; peixos com la boga o la madrilleta roja; rèptils, com la tortuga d'estany o la sargantana d'Eivissa; centenars d'espècies de plantes i fins insectes, com les abelles de la mel. I el problema és que, en aquesta competició per la supervivència, les espècies locals estan fracassant estrepitosament.

La fauna i la flora autòctones no estan preparades per adaptar-se a grans canvis en tan poc temps. L'escalfament global provoca importants estralls en les seves perspectives de supervivència i, a més, està ajudant les seves espècies rivals. Aquestes alteracions en la temperatura o en el cicle dels fenòmens meteorològics sí que està beneficiant les altres espècies animals i vegetals que, ja sigui a conseqüència d'una emigració natural a causa de l'escalfament global o com a part de la seva introducció voluntària o involuntària- per l'acció humana, han arribat a noves zones noves on es poden expandir. Es calcula que aquestes espècies són per si mateixes responsables del 16% de les extincions del món, i s'han convertit en una de les principals amenaces per a la fauna i la flora locals. I això que el patrimoni natural constitueix un autèntic tresor, perquè té més de 8.000 espècies de plantes i 60.000 d'animals més.

Un tresor en perill

El nostre país té, a més, prop del 50% de totes les espècies de la fauna i flora europees, el 74% dels ocells (368) i el 79% dels mamífers (118). A més, s'han identificat 1.500 espècies vegetals úniques i 385 àrees importants per als ocells, amb una extensió de 15 milions d'hectàrees. És clar que Espanya té la diversitat biològica més àmplia de tot Europa i, no obstant això, és possible que la perdi en pocs anys. I, mentrestant, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, almenys unes 1.700 espècies al·lòctones identificades a Espanya són susceptibles d'alterar la puresa genètica o els equilibris ecològics.

Per al visó europeu (Mustela lutreola), Espanya era un dels llocs més plàcids per viure-hi. Aquest petit mamífer sempre ha estat molt perseguit, perquè el seu pelatge és molt cotitzat. Això va portar al fet que el seu nombre amb prou feines fos de 500 exemplars a tot el continent cap als anys 90. Avui, la introducció perniciosa del visó americà (Neovison vison), l'ha portat directament a formar part de la llista d'espècies més amenaçades d'Europa, atesa la ràpida extinció que està experimentant. I és que l'espècie americana ha resultat ser un animal molt oportunista, que ha envaït els pocs hàbitats on sobrevivia el mustèlid europeu. La competició entre tots dos va més enllà de la cerca de menjar o territori, perquè el visó americà té una arma més: és capaç de fer emmalaltir greument l'espècie europea amb una virus que a ells a penes els afecta.

Els règims d'alta muntanya, com els Pirineus, per les seves dures condicions climàtiques, semblaven estar al marge d'aquesta amenaça creixent, però l'escalfament global està demostrant el contrari. Com adverteix l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), el canvi climàtic fomenta l'establiment de noves espècies exòtiques en zones que crèiem fora de perill, «ja que facilita el seu transport i posterior assentament a través de l'establiment de condicions climàtiques favorables o gràcies a la reducció de la competència amb les espècies natives». A més, l'augment de les temperatures desplaça les barreres climàtiques, i amb això augmenta la probabilitat que hi hagi noves invasions, especialment pel que fa a plantes.

Dispersió contínua

«Les espècies exòtiques aprofiten els buits als ecosistemes que no estan poblats i, a partir d'aquí, s'acomoden i es comencen a dispersar per tota la regió». El biòleg i investigador José Luis Martín Esquivel coneix de primera mà el mal que aquestes espècies introduïdes estan provocant en espais que no són els seus. Per això també és conscient que la seva expansió és una tendència imparable a tot el planeta. «Són, per definició, espècies generalistes, i això els permet viure en qualsevol ambient sense gaires problemes», explica el científic.

Les espècies exòtiques, per tant, són capaços d'adaptar-se millor a les ràpides variacions climàtiques derivades de l'escalfament global en aquests ecosistemes. Molt millor que les espècies natives. Una espècie local ha dedicat la seva existència a viure en un sol lloc i a especialitzar-se en un únic ecosistema. Per a ells, el simple fet de sobreviure es converteix en tota una gesta diària. Per això, quan, a més d'haver d'adaptar-se als canvis de temperatura i a les noves èpoques de pluges i de sequera, han d'enfrontar-se a una espècie que vol fer exactament el mateix que ells, aquesta tasca es fa encara més dura.

Balears i Canàries temen pels seus endemismes

Els reservori d'espècies endèmiques que existeixen en territoris fragmentats, com les illes Balears o les Canàries, són dels més importants del món. Aquests territoris solen disposar d'una gran quantitat d'espècies impossibles de trobar en altres llocs del planeta. Entre altres factors que ho expliquen, cal tenir en compte que per a la majoria és molt difícil emigrar, un obstacle que no és tan restrictiu als continents.

Balears té més de 300 espècies d'animals endèmics -la major parteix insectes i mol·luscos- i fins a 124 espècies vegetals que només es troben en aquestes illes. Per part seva, l'arxipèlag canari, que tan sols ocupa el 1,5% de la superfície nacional, alberga la meitat de la flora endèmica del país i fins a una cinquena part de tots els hàbitats referits en la directiva comunitària d'hàbitats per a Espanya. Canàries és capaç de comptabilitzar fins a 3.700 espècies terrestres que són endemismes exclusius d'aquest lloc, formant part d'ecosistemes únics en el món. No obstant això, aquesta rica i única diversitat biològica està contínuament amenaçada. Les illes sofreixen més encara que el continent les conseqüències associades a la introducció d'espècies exòtiques, perquè les espècies autòctones són incapaces d'adaptar-se a la nova situació o no compten amb els recursos suficients per a sobreviure en condicions de competició biològica.

183 espècies invasores a Canàries

A Canàries, el registre nacional més recent, de 2017, assenyala que existeixen fins a 183 espècies de flora i fauna exòtiques perilloses. «No sabem com pot afectar finalment aquesta desaparició progressiva dels ecosistemes a l'ésser humà», assenyala el biòleg José Luis Martín Esquivel, que indica que, d'antuvi, «en l'última dècada les plantes introduïdes han superat ja a les endèmiques a Canàries». El clima temperat i la falta de depredadors especialitzats en aquest arxipèlag ha provocat que en totes les illes s'hagin assentat sense cap mena d'impediment. Exemple d'això són les iguanes (com les «espinada»), les cotorres de Kramer, les serps californianes i altres verinoses i nombroses plantes invasores, com la cua de gat -per al qual cada any es fan campanyes d'erradicació-, insectes de divers tipus, ocells o les tortugues de Florida, que també afecten greument a Balears.

Per part seva, el Centre de Recuperació de Fauna de Balears (Cofib) ha rebut 5.210 exemplars d'espècies exòtiques en tan sols 15 anys. Entre elles, animals que després de la seva introducció han causat greus problemes als ecosistemes autòctons, com la carpa o la rata negra, o flora com la grama americana, l'herba de les Pampes, la figuera de pala o la canya. A Eivissa, les colobres peninsulars estan posant en perill la sargantana endèmica de l'illa. Tant Balears com Canàries compten amb iniciatives per erradicar les espècies exòtiques, però, de moment, la seva expansió és més ràpida que el treball que fan cada any operaris insulars i voluntaris.