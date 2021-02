Divuit anys d'impunitat per a l'Algarrobico

La platja de l'Algarrobico, situada al municipi de Carboneras, a Almeria, és l'etern escenari d'una esperpèntica història que explica com va arribar a construir-se un hotel en primera línia de platja, en un sòl doblement protegit per la Llei de Costes del 1988 i per estar inclòs en el Parc Natural del Cap de Gata-Níjar, des del 1994. Per tant, un hotel il·legal.

La primera pedra es va col·locar el 2003, arribant a construir-se pràcticament tot el complex, amb una vintena de plantes i més de 400 habitacions. Als tres anys d'iniciar-se la construcció, un acte del Jutjat número 2 del Contenciós-Administratiu d'Almeria, dictat pel magistrat Jesús Rivera, va paralitzar els treballs de manera cautelar, a causa de l'aparent «il·legalitat» de la llicència d'obres, ja que l'hotel, situat a uns 14 metres de la costa, envaeix per complet la servitud de protecció, establerta en 100 metres.

A partir d'aquí s'inicia un embull judicial, impulsat per l'acció ecologista però dilatat pel bloqueig frontal de la promotora Azata del Sol, que va arribar a dividir-se en tres mercantils per allargar el procés, així com per la passivitat de les administracions local i autonòmica, implicades fins al fons en la prosperitat del complex turístic.

La maquinària pesant, per a estupor de molts, va entrar al Parc Natural de Cap de Gata per un canvi, a mà alçada, des de la Conselleria de Medi Ambient, en la planimetria dels terrenys, sense previ avís. El Algarrobico, que apareixia amb un nivell C1 de protecció, és a dir, «no urbanitzable» va passar, de la nit al dia, a figurar com a D2, és a dir com a «urbanitzable». A més, per decisió de l'Ajuntament de Carboneras, Azata va quedar exempta de pagar la taxa de la llicència d'obres. Tot un camí de facilitats.

Aquest hotel, el cadàver del qual continua sent un símbol de l'especulació urbanística i el salvatgisme mediambiental, compleix divuit anys sense solucions i arrossega ja la barbaritat de 37 sentències i actes judicials, el gruix dels quals es concentra en el Tribunal Suprem.

«No serveixen per a res totes les sentències, desenes de sentències, del Suprem, de l'Audiència Nacional, del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, de Sevilla, de Granada, d'Almeria€ tot això no ha servit per a res», recalca José Ignacio Domínguez, advocat de Salvemos Mojácar, Ecologistes en Acció i Greenpeace. «Aquí l'única decisió jurídica que ha tingut efectes és la del febrer de 2006 amb el jutge Rivera, que va aturar les obres, la resta segueix exactament igual», afegeix.

Escepticisme ecologista

Després d'anys i anys de resolucions judicials sense efectes pràctics sobre l'esdevenir de l'Algarrobico, les associacions ecologistes contemplen amb gran escepticisme els anuncis tant de la Junta d'Andalusia com del Ministeri de Transició Ecològica sobre la seva voluntat de demolir.

De fet, el govern autonòmic ha inclòs una partida d'1,1 milions d'euros en el pressupost de 2021 per a iniciar l'enderrocament i desenrunament de l'hotel.

«No és la primera vegada que assistim a anuncis així», explica Pilar Marcos, coordinadores de campanyes en Greenpeace. «Aquest periple judicial i de denúncia ciutadana ja va cap als 20 anys i som, de moment, incrèduls a l'hora de veure-ho. I que es faci amb les majors garanties ambientals». El fet és que el camí encara és llarg i no se separa de la via judicial.

La Junta, segons va informar la consellera de Medi Ambient, Carmen Crespo, està ara en tràmits per iniciar un plet civil contra Azata del Sol i Azata Patrimonio, amb l'objectiu de prendre possessió dels terrenys sobre els quals s'erigeix l'hotel, dels quals l'administració autonòmica és propietària des del 2006, quan va exercir el dret de retracte per 2,3 milions d'euros.

El 2017, el Tribunal Suprem ja va sentenciar que la Junta d'Andalusia havia d'emprar aquesta via, la civil, per registrar les finques de l'Algarrobico al seu nom.

«És impossible que en aquest any Azata els lliuri els terrenys, perquè després ve la discussió de l'hotel. La Junta es queda amb els terrenys però i què passa amb l'hotel? El Codi Civil diu que, per accessió [accedir a la propietat del solar], el que es construeix en terreny aliè passa a ser propietat de l'amo del terreny, però hauran d'indemnitzar a Azata i hi haurà una altra discussió, un altre plet€», vaticina José Ignacio Domínguez, que calcula uns altres quatre o cinc anys més d'espera. «La Junta ho té difícil. Si haguessin volgut, ja ho podrien haver demolit, però no és tan ràpid. En un any, ni bojos, tret que arribin a un acord amb Azata, els lliurin l'hotel i l'enderroquin; això sí».

De fet, aquest advocat, al costat de Greenpeace, va decidir obrir una altra via sol·licitant al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) que obligui l'Ajuntament de Carboneras a obrir un expedient de demolició de l'hotel, una causa que porta més d'un any pendent de votació i fallada. «Això pot acabar quan el TSJA digui que cal demolir. Això és aquí, està vist per a sentència», apunta el lletrat.

Per la resta, només queda el de sempre: esperar que les administracions, central, regional i local compleixin dintre del termini i en la forma escaient, especialment ara que el Suprem els constreny amb l'exigència de remetre informes mensuals sobre els seus avanços en el procés de demolició.

O bé, potser sigui el salnitre marí, que ja ha acabat amb una de les quatre grues que custodien l'hotel, el que aconsegueixi derruir-lo, com apunta Domínguez. «Ara com ara, va guanyant».

La Junta d'Andalusia proclama la seva «voluntat indestructible» de demolir el complex

Tant la Junta d'Andalusia, presidida per Juanma Moreno (PP), com el Ministeri per a la Transició Ecològica, han manifestat recentment la seva voluntat de demolir «amb tota celeritat» l'hotel de l'Algarrobico. Es tracta d'una tasca que correspon a les dues administracions, ja que el Govern central ha de finançar la demolició i el regional, escometre les tasques de desenrunament i gestió de residus.

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible de la Junta d'Andalusia, Carmen Crespo, va manifestar, després d'anunciar la via civil perinscriure registralment al seu nom les finques de l'Algarrobico, que manté la «voluntat indestructible» d'escometre la demolició de l'hotel, així com mantenir al mateix temps la «voluntat de diàleg» amb la propietat.

«Volem anar de la mà, coordinats amb el Govern, i tant de bo que el 2021 tinguem posada una data de demolició, perquè estem convençuts que és el que vol la societat», assenyalava Crespo. No obstant això, també va admetre que l'existència de «serrells judicials» obliguen el Govern andalús a que «el trobin amb els deures fets» per poder continuar endavant amb el procés.

Per la seva part, Transició Ecològica ha assegurat que «no s'escatimaran esforços» per a aconseguir «la restauració integral del litoral de Carboneras, que suporta des de fa ja massa temps l'impacte hauria d'haver existi».

Orígens de la protesta

El projecte de l'Algarrobico, que contemplava set hotels, milers d'habitatges i fins i tot un camp de golf, va arribar al Llevant d'Almeria en els anys daurats del maó a Espanya, aquests que van omplir la costa mediterrània de despropòsits urbanístics des de finals dels noranta fins que el mateix esclat de la bombolla especulativa va acabar per paralitzar el mercat. «A Almeria encara hi havia molt a salvar», recorda Jaime del Val, president de Salvemos Mojácar, la primera associació ecologista que va plantar cara al projecte i que va posar el primer obstacle a l'evolució de l'hotel incrustat al Parc Natural de Cap de Gata-Níjar.

Aquesta entitat va presentar el recurs al jutjat d'Almeria que va aconseguir paralitzar les obres el 2006, l'única decisió jurídica que va resultar realment efectiva avui dia.

«Jo em vaig quedar atònit quan vaig veure el monstre», recorda Jaime. «Quan vaig veure que no s'estava fent res, m'hi vaig ficar de ple».

D'aquesta forma, va començar la batalla personal de Del Val contra les pretensions de la immobiliària i les administracions públiques d'acabar l'hotel, malgrat la seva situació d'il·legalitat. Una guerra que va emprendre encara que es donés per perduda abans de començar, segons rememora.