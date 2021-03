El benefici d'aprofitar l'aigua de pluja

L'aigua de la pluja és un recurs natural que no hauríem de desaprofitar. Existeixen diversos mecanismes i sistemes pensats en l'aprofitament d'aquesta aigua per a diferents usos. Des de la professionalitat i l'experiència que acredita des de 1995, l'empresa gironina Canals Pluvials Girona et pot oferir diverses solucions per a la recollida i estalvi de les aigües de pluja.

La seva activitat consisteix en la instal·lació, neteja i manteniment de canals pluvials d'alumini, coure o zinc i el seu camp d'actuació bàsicament són les províncies de Girona i Barcelona. La seva professionalitat es tradueix en la confiança dipositada pels clients, i ho demostra el fet que han realitzat més de mil instal·lacions a Catalunya. Per oferir aquesta qualitat en la feina també es nodreixen dels millors proveïdors i de productes de gran qualitat. Canals Pluvials Girona et pot fer un pressupost sense compromís i detallat i ajustat a les necessitats de cada persona. Cada instal·lació està personalitzada en funció de les seves necessitats i un cop feta la col·locació del sistema d'aprofitament també ?s'ofereix la feina de manteniment per garantir una llarga conservació.